  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Kremlius sureagavo į pranešimus apie Putino ir Lavrovo konfliktą

2025-11-07 12:51 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-07 12:51

Kremlius paneigė gandus, esą Vladimiras Putinas susipyko su vienu iš seniausių ir ištikimiausių savo padėjėjų – užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu.

Kremlius sureagavo į gandus apie Putino ir Lavrovo konfliktą (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

Kremlius paneigė gandus, esą Vladimiras Putinas susipyko su vienu iš seniausių ir ištikimiausių savo padėjėjų – užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu.

„The Moscow Times“ straipsnyje teigiama, kad nesutarimų tarp šių dviejų politikų priežastimi galėjo tapti „katastrofiškas“ S. Lavrovo pokalbis su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio.

Šis pokalbis, kaip nurodoma, įvyko prieš pat Vašingtonui paskelbiant sankcijas dviem didžiausioms Rusijos naftos bendrovėms ir atšaukiant planuotą V. Putino bei D. Trumpo susitikimą.

Laikraštis taip pat pranešė, kad S. Lavrovas nedalyvavo trečiadienį vykusiame Rusijos saugumo tarybos posėdyje, nors yra nuolatinis šios tarybos narys.

Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas vakar paskelbė, jog S. Lavrovas nevadovaus Rusijos delegacijai artėjančiame G20 viršūnių susitikime.

D. Peskovo teigimu, sprendimą vietoj jo paskirti prezidento administracijos vadovo pavaduotoją Maksimą Oreškiną priėmė pats V. Putinas.

Peskovas atmetė gandus apie Putino ir Lavrovo konfliktą

Vis dėlto šį rytą per kasdienį susitikimą su žurnalistais D. Peskovas atmetė spėliones apie galimus V. Putino ir S. Lavrovo nesutarimus.

Jis pareiškė, kad tokios prielaidos „neatitinka tikrovės“, ir patvirtino, jog S. Lavrovas toliau eis užsienio reikalų ministro pareigas.

75-erių S. Lavrovas šias pareigas eina nuo 2004 metų – tai ilgiausiai einantis užsienio reikalų ministras nuo sovietmečio laikų.

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas (nuotr. SCANPIX)
Putinas nubaudė Lavrovą (16)
Putinas iškvietė Vakarus į dvikovą raketomis (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Putino atsakymas Trumpui: įsakė parengti pasiūlymus dėl branduolinių bandymų (7)
Karo žiaurumai nepasiliko fronte: štai ką veikia Rusijos kariai, sugrįžę iš Ukrainos (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Karo žiaurumai nepasiliko fronte: štai ką veikia Rusijos kariai, sugrįžę iš Ukrainos (171)
Prancūzijos generolas skambina pavojaus varpais: pasaulis atsidūrė „branduolinių lenktynių“ fazėje (nuotr. SCANPIX)
Prancūzijos generolas skambina pavojaus varpais: pasaulis atsidūrė „branduolinių lenktynių“ fazėje (3)

