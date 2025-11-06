Putino atsakymas Trumpui: įsakė parengti pasiūlymus dėl branduolinių bandymų

To Maskva nedarė nuo 1991 m., kai žlugo Sovietų Sąjunga.
Putinas reikalauja pasiūlymų
Šis įsakymas buvo atsakas į praėjusią savaitę prezidento Donaldo Trumpo paskelbtą sprendimą atnaujinti branduolinių ginklų bandymus.
„Nurodau Užsienio reikalų ministerijai, Gynybos ministerijai, specialiosioms tarnyboms ir atitinkamoms civilinėms agentūroms daryti viską, kas įmanoma, kad būtų surinkta papildoma informacija šiuo klausimu, ją išanalizuoti Saugumo taryboje ir pateikti sutartus pasiūlymus dėl galimo branduolinių ginklų bandymų rengimo pradžios“, – sakė V. Putinas televizijos transliacijoje.
Rusijos ir JAV santykiai per pastarąsias savaites smarkiai pablogėjo. D. Trumpas, nusivylęs pažangos stoka siekiant užbaigti karą Ukrainoje, atšaukė planuotą susitikimą su V. Putinu ir pirmą kartą įvedė Rusijai naujas sankcijas.
V. Putinas savo nurodymą pateikė Saugumo Tarybos posėdyje. Jame parlamento pirmininkas Viačeslavas Volodinas nukrypo nuo oficialios transporto saugos darbotvarkės ir paklausė, kaip Maskva reaguos į D. Trumpo planus pirmą kartą per 33 metus atlikti JAV branduolinius bandymus.
Šis klausimas, nors ir turėjo atrodyti spontaniškas, sukėlė seriją aiškiai suplanuotų rusų pareigūnų pasisakymų.
Gynybos ministras Andrejus Belousovas V. Putinui sakė, kad atsižvelgiant į neseniai paskelbtus JAV pareiškimus ir veiksmus, „reikėtų nedelsiant pasirengti visapusiškiems branduoliniams bandymams“.
Generalinis štabo viršininkas generolas Valerijus Gerasimovas V. Putinui sakė, kad „jei dabar nesiimsime tinkamų priemonių, prarastume laiką ir galimybes laiku reaguoti į JAV veiksmus, nes pasirengimas branduoliniams bandymams, priklausomai nuo jų tipo, trunka nuo kelių mėnesių iki kelių metų.“
Kremliaus ruporas Dmitrijus Peskovas TASS nurodė, kad V. Putinas nenustatė konkretaus termino, per kurį pareigūnai turėtų parengti prašomus pasiūlymus.
