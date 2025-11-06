Atakuotas Krymas: griaudėjo sprogimai, užsidegė naftos bazė

Apie tai pranešama „Telegram“ kanale „Krymskyj Veter“, informacija nėra oficiali.
Kanale pranešama, kad gaisras kilo naftos bazėje Simferopolyje.
Liudininkai teigia, kad bazė užsidegė apie 2:30 nakties. Prieš tai buvo girdimas neaiškių dronų skridimas.
Manoma, kad deganti naftos bazė yra „Krymnaftosbut“.
Sprogimai Rusijoje: smogta vienai didžiausių elektrinių
Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį Rusijos Kostromos srityje taip pat buvo smogta vienai galingiausių elektrinių Rusijoje, rašo UNIAN. Vietos šaltiniai skelbia, kad vietoje griaudėjo sprogimai, kilo gaisras.
Srities gubernatorius Sergejus Sytnikovas sako, kad rusai atrėmė dronų išpuolį prieš energetikos objektus. Pasak jo, buvo nugriaudėjo keli „sprogimai“. Tačiau oro gynyba, atrodo, susitvarkė, o elektros tiekimas nenutrūko.
Vis dėlto nepriklausomi šaltiniai praneša apie rimtus energetikos įrenginių pažeidimus Kostromos elektrinėje, kilo galingas gaisras.
Ši elektrinė yra trečia pagal dydį šiluminė elektrinė Rusijoje. Ji aprūpina elektra didžiąją dalį centrinės Rusijos regiono, įskaitant gynybos pramonės įmones.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!