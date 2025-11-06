 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Atakuotas Krymas: griaudėjo sprogimai, užsidegė naftos bazė

2025-11-06 07:27 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-06 07:27

Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį buvo atakuotas Krymas, skelbia „Kanal 24“. Ten nugriaudėjo serija sprogimų, kilo gaisras naftos bazėje.

Krymo tiltas BNS Foto

Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį buvo atakuotas Krymas, skelbia „Kanal 24“. Ten nugriaudėjo serija sprogimų, kilo gaisras naftos bazėje.

0

Apie tai pranešama „Telegram“ kanale „Krymskyj Veter“, informacija nėra oficiali.

Kanale pranešama, kad gaisras kilo naftos bazėje Simferopolyje.

Liudininkai teigia, kad bazė užsidegė apie 2:30 nakties. Prieš tai buvo girdimas neaiškių dronų skridimas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Manoma, kad deganti naftos bazė yra „Krymnaftosbut“.

Sprogimai Rusijoje: smogta vienai didžiausių elektrinių

Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį Rusijos Kostromos srityje taip pat buvo smogta vienai galingiausių elektrinių Rusijoje, rašo UNIAN. Vietos šaltiniai skelbia, kad vietoje griaudėjo sprogimai, kilo gaisras.

Srities gubernatorius Sergejus Sytnikovas sako, kad rusai atrėmė dronų išpuolį prieš energetikos objektus. Pasak jo, buvo nugriaudėjo keli „sprogimai“. Tačiau oro gynyba, atrodo, susitvarkė, o elektros tiekimas nenutrūko.

Vis dėlto nepriklausomi šaltiniai praneša apie rimtus energetikos įrenginių pažeidimus Kostromos elektrinėje, kilo galingas gaisras.

Ši elektrinė yra trečia pagal dydį šiluminė elektrinė Rusijoje. Ji aprūpina elektra didžiąją dalį centrinės Rusijos regiono, įskaitant gynybos pramonės įmones.

