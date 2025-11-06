Sprogimai Rusijoje: smogta vienai didžiausių elektrinių

Srities gubernatorius Sergejus Sytnikovas sako, kad rusai atrėmė dronų išpuolį prieš energetikos objektus. Pasak jo, buvo nugriaudėjo keli „sprogimai“. Tačiau oro gynyba, atrodo, susitvarkė, o elektros tiekimas nenutrūko.
Vis dėlto nepriklausomi šaltiniai praneša apie rimtus energetikos įrenginių pažeidimus Kostromos elektrinėje, kilo galingas gaisras.
Ši elektrinė yra trečia pagal dydį šiluminė elektrinė Rusijoje. Ji aprūpina elektra didžiąją dalį centrinės Rusijos regiono, įskaitant gynybos pramonės įmones.
