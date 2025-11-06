 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Sprogimai Rusijoje: smogta vienai didžiausių elektrinių

2025-11-06 07:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-06 07:15

Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį Rusijos Kostromos srityje buvo smogta vienai galingiausių elektrinių Rusijoje, rašo UNIAN. Vietos šaltiniai skelbia, kad vietoje griaudėjo sprogimai, kilo gaisras.

Galingi sprogimai Rusijoje: liepsnoja amoniako gamykla (nuotr. Telegram)

2

Srities gubernatorius Sergejus Sytnikovas sako, kad rusai atrėmė dronų išpuolį prieš energetikos objektus. Pasak jo, buvo nugriaudėjo keli „sprogimai“. Tačiau oro gynyba, atrodo, susitvarkė, o elektros tiekimas nenutrūko.

Vis dėlto nepriklausomi šaltiniai praneša apie rimtus energetikos įrenginių pažeidimus Kostromos elektrinėje, kilo galingas gaisras.

Ši elektrinė yra trečia pagal dydį šiluminė elektrinė Rusijoje. Ji aprūpina elektra didžiąją dalį centrinės Rusijos regiono, įskaitant gynybos pramonės įmones.

