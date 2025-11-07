Orbanas atskleidė, kas trukdo Trumpui susitikti su Putinu

V. Orbanas mano, kad JAV prezidento ir Kremliaus vadovo susitikimas gali įvykti bet kurią dieną.
„JAV ir Rusijos derybose yra keletas neišspręstų klausimų. Jei jie bus išspręsti, per kelias dienas Budapešte galėtų įvykti taikos viršūnių susitikimas, o nuo tada, priklausomai nuo šalių susitarimo, galėtų būti sudarytos paliaubos ir sudaryta taika“, – sakė V. Orbanas.
Ketina įtikinti Trumpą susitikti su Putinu
Vengrijos premjeras Vašingtone ketina įtikinti JAV prezidentą D. Trumpą susitikti su Rusijos vadovu V. Putinu – toks žingsnis, anot šaltinių, galėtų sustiprinti paties V. Orbano įvaizdį prieš rinkimus, rašoma „The Guardian“.
Pasak informuotų šaltinių, pagrindinis V. Orbano vizito Vašingtone prioritetas – pakviesti D. Trumpą apsilankyti Vengrijoje.
Jo patarėjų nuomone, toks vizitas sustiprintų V. Orbano, kaip valstybės veikėjo, įvaizdį ir suteiktų naujos energijos jo konservatyviam rinkėjų ratui.
„Orbanas nori, kad Trumpas atvyktų į Budapeštą iki rinkimų. Tai yra pagrindinis prioritetas. Jie taip pat aptars Rusijos dujų klausimą, tačiau premjerą labiausiai jaudina rinkimai“, – sakė šaltinis, dirbantis Vengrijos vyriausybės užsienio politikos institucijoje.
