TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Orbanas atskleidė, kas trukdo Trumpui susitikti su Putinu

2025-11-07 11:19 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-07 11:19

Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas įsitikinęs, kad keli neišspręsti Rusijos ir Jungtinių Valstijų klausimai trukdo surengti Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimą, rašo „Evropeiskaja pravda“.

„Trumpas suprato, kad Putinas yra nepatikimas derybininkas“: Ukrainos politikas paaiškino, kas laukia Rusijos (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas įsitikinęs, kad keli neišspręsti Rusijos ir Jungtinių Valstijų klausimai trukdo surengti Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimą, rašo „Evropeiskaja pravda".

V. Orbanas mano, kad JAV prezidento ir Kremliaus vadovo susitikimas gali įvykti bet kurią dieną.

„JAV ir Rusijos derybose yra keletas neišspręstų klausimų. Jei jie bus išspręsti, per kelias dienas Budapešte galėtų įvykti taikos viršūnių susitikimas, o nuo tada, priklausomai nuo šalių susitarimo, galėtų būti sudarytos paliaubos ir sudaryta taika“, – sakė V. Orbanas.

Ketina įtikinti Trumpą susitikti su Putinu

Vengrijos premjeras Vašingtone ketina įtikinti JAV prezidentą D. Trumpą susitikti su Rusijos vadovu V. Putinu – toks žingsnis, anot šaltinių, galėtų sustiprinti paties V. Orbano įvaizdį prieš rinkimus, rašoma „The Guardian“.

Pasak informuotų šaltinių, pagrindinis V. Orbano vizito Vašingtone prioritetas – pakviesti D. Trumpą apsilankyti Vengrijoje.

Jo patarėjų nuomone, toks vizitas sustiprintų V. Orbano, kaip valstybės veikėjo, įvaizdį ir suteiktų naujos energijos jo konservatyviam rinkėjų ratui.

„Orbanas nori, kad Trumpas atvyktų į Budapeštą iki rinkimų. Tai yra pagrindinis prioritetas. Jie taip pat aptars Rusijos dujų klausimą, tačiau premjerą labiausiai jaudina rinkimai“, – sakė šaltinis, dirbantis Vengrijos vyriausybės užsienio politikos institucijoje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Orbanas įsiuto: „Tokie politikai kaip Ursula von der Leyen įtraukė mus į karus“ (nuotr. SCANPIX)
Orbanas rezga naują planą: štai ką bandys padaryti susitikus su Trumpu (4)
Europos Parlamente – kirtis Vengrijai: siūloma riboti Šengeno erdvę (nuotr. SCANPIX)
Orbanas nepraranda vilties – toliau ruošiasi Trumpo ir Putino viešnagei: „Vengrija yra taikos sala“ (4)
Putinas atvyks į Europą? Orbanas jau džiūgauja (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Putinas atvyks į Europą? Orbanas jau džiūgauja (21)
Orbanas: Vengrija nenori būti Europos Sąjungoje su Ukraina – jos likimas yra būti šalia Rusijos (nuotr. SCANPIX)
Orbanas papasakojo, kaip ruošiasi Trumpo ir Putino susitikimui (3)

