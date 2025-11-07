 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
10
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Įspėjama apie grėsmę: Baltarusijoje dislokuotos „Orešnik“ raketos kelia rimtą pavojų Ukrainai

2025-11-07 11:39 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-07 11:39

Baltarusijos vadovas Aliaksandras Lukašenka paskelbė, kad šalyje dislokuojamos Rusijos vidutinio nuotolio balistinės raketos „Orešnik“. Leidinys „Forbes“ įspėja, jog toks žingsnis gali gerokai padidinti grėsmę Ukrainai ir sustiprinti Rusijos smogiamąjį potencialą.

Įspėjama apie grėsmę: Baltarusijoje dislokuotos „Orešnik“ raketos kelia rimtą pavojų Ukrainai (nuotr. SCANPIX)

Baltarusijos vadovas Aliaksandras Lukašenka paskelbė, kad šalyje dislokuojamos Rusijos vidutinio nuotolio balistinės raketos „Orešnik“. Leidinys „Forbes“ įspėja, jog toks žingsnis gali gerokai padidinti grėsmę Ukrainai ir sustiprinti Rusijos smogiamąjį potencialą.

REKLAMA
10

Praėjusią savaitę savavališkai A. Lukašenka pranešė apie Rusijos vidutinio nuotolio balistinių raketų „Orešnik“ dislokavimą Baltarusijos teritorijoje. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Forbes“ primena, kad kai „Orešnik“ raketos buvo pirmą kartą paleistos 2024 m. lapkričio mėnesį, Ukrainos oro gynybos sistemoms jas buvo sudėtinga aptikti.

REKLAMA
REKLAMA

Be to, „Orešnik“ raketos skrieja kelių tūkstančių kilometrų per valandą greičiu, kas dar labiau apsunkina Ukrainos gynybą.

REKLAMA

Ukrainai kyla rimtas pavojus

Leidinys pabrėžia, kad šių balistinių raketų dislokavimas Baltarusijoje padidins Rusijos smogiamąjį potencialą prieš Ukrainą.

„Minskas yra vos už 440 kilometrų nuo Kyjivo, o Maskva – už 1500 kilometrų nuo Ukrainos sostinės. Atsižvelgiant į geografinę padėtį, jei Rusija nuspręstų paleisti „Orešnik“ raketas į Ukrainą iš Baltarusijos teritorijos, tokios atakos būtų stipresnės – rusai galėtų greičiau smogti kritiškai svarbiai Ukrainos infrastruktūrai“, – rašoma straipsnyje.

REKLAMA
REKLAMA

Be to, Ukrainos ginkluotosios pajėgos dabar turės dar mažiau laiko reaguoti į galimą šių balistinių raketų panaudojimą, pažymi „Forbes“.

Leidinys taip pat atkreipia dėmesį, kad Ukraina šiuo metu atidžiai stebi įvykių raidą Baltarusijoje ir rengiasi imtis būtinų atsargumo priemonių prieš galimą puolimą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Įvardijo 6 Ukrainos sritis, kurios pateko į rimtą pavojų (5)
Buvęs NATO generalinis sekretorius: Ukrainai gresia „amžinas karas“ (nuotr. SCANPIX)
Buvęs NATO generalinis sekretorius: Ukrainai gresia „amžinas karas“ (16)
Trumpas prabilo apie proveržį siekiant taikos Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Trumpas prabilo apie proveržį siekiant taikos Ukrainoje (19)
Ukrainos smūgis Kryme: sunaikintos naftos bazės, kilo galingi gaisrai (nuotr. Telegram)
Karas Ukrainoje. Ukrainos smūgis Rusijos logistikos objektams Kryme: sunaikintos naftos bazės, kilo galingi gaisrai (94)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų