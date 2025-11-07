Įspėjama apie grėsmę: Baltarusijoje dislokuotos „Orešnik“ raketos kelia rimtą pavojų Ukrainai

Praėjusią savaitę savavališkai A. Lukašenka pranešė apie Rusijos vidutinio nuotolio balistinių raketų „Orešnik“ dislokavimą Baltarusijos teritorijoje.
„Forbes“ primena, kad kai „Orešnik“ raketos buvo pirmą kartą paleistos 2024 m. lapkričio mėnesį, Ukrainos oro gynybos sistemoms jas buvo sudėtinga aptikti.
Be to, „Orešnik“ raketos skrieja kelių tūkstančių kilometrų per valandą greičiu, kas dar labiau apsunkina Ukrainos gynybą.
Ukrainai kyla rimtas pavojus
Leidinys pabrėžia, kad šių balistinių raketų dislokavimas Baltarusijoje padidins Rusijos smogiamąjį potencialą prieš Ukrainą.
„Minskas yra vos už 440 kilometrų nuo Kyjivo, o Maskva – už 1500 kilometrų nuo Ukrainos sostinės. Atsižvelgiant į geografinę padėtį, jei Rusija nuspręstų paleisti „Orešnik“ raketas į Ukrainą iš Baltarusijos teritorijos, tokios atakos būtų stipresnės – rusai galėtų greičiau smogti kritiškai svarbiai Ukrainos infrastruktūrai“, – rašoma straipsnyje.
Be to, Ukrainos ginkluotosios pajėgos dabar turės dar mažiau laiko reaguoti į galimą šių balistinių raketų panaudojimą, pažymi „Forbes“.
Leidinys taip pat atkreipia dėmesį, kad Ukraina šiuo metu atidžiai stebi įvykių raidą Baltarusijoje ir rengiasi imtis būtinų atsargumo priemonių prieš galimą puolimą.
