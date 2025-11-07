Įvardijo 6 Ukrainos sritis, kurios pateko į rimtą pavojų

Anksčiau sovietinės bombos, aprūpintos GPS navigacijos sistemomis, galėjo pasiekti iki 80 kilometrų nuotolį, kai buvo numestos iš Rusijos naikintuvų Su-34 netoli fronto linijos.
Tačiau GUR vadovo pavaduotojas, generolas majoras Vadimas Skibickis, pranešė, jog nauji modernizuoti modeliai gali pasiekti apie 200 kilometrų nuotolį.
V. Skibickis taip pat nurodė, kad naujai modifikuoti ginklai yra aprūpinti „naujais valdymo modeliais“, kurie didina jų atsparumą Ukrainos naudojamoms elektroninės kovos priemonėms.
6 Ukrainos sritys atsidūrė pavojuje
„Pagrindines pasekmes Ukrainai galima apibendrinti taip: potencialios smūgio zonos išplėtimas ir papildoma našta Ukrainos oro gynybos pajėgoms,“ – leidiniui sakė Ukrainos saugumo ir bendradarbiavimo centro pirmininkas Sergejus Kuzanas.
Jis pažymėjo, kad miestai ir infrastruktūros objektai, esantys iki 200 km nuo fronto linijos, kurie anksčiau buvo laikomi santykinai saugiais nuo bombų, dabar yra pavojuje: „Tai apima didelę dalį Poltavos, Dnipropetrovsko, Charkivo, Zaporožios, Mykolajivo ir Odesos sričių.“
Tuo tarpu, anot „The Telegraph“, Ukrainai nėra naudinga naudoti brangių vakarietiškų priešlėktuvinių sistemų, tokių kaip amerikietiškos „Patriot“, kurių kaina gali siekti milijoną dolerių už raketą, tam, kad būtų sunaikinti tokie pigūs ginklai.
S. Kuzano teigimu, naujasis modelis leis Maskvos kariniams lėktuvams paleisti bombas iš zonos, esančios už vakarų Ukrainos vidutinio nuotolio sistemų, tokių kaip NASAMS ar IRIS-T, pasiekiamumo ribų.
Vis dėlto ekspertas pažymi, kad reaktyvinės bombos nebus lūžio taškas V. Putino kariuomenei: „Turime suprasti, kad planuojamųjų bombų su reaktyviniais varikliais modernizavimas yra evoliucinis, o ne revoliucinis žingsnis Rusijos ginklų arsenale. Tai iš esmės nekeičia karo pobūdžio, bet sukuria papildomų problemų Ukrainos gynybai, išplečia rizikos geografiją ir padidina naštą jau ir taip perkrautai oro gynybos sistemai.“
