TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusijos dronai atakavo Odesą: smogė į energetikos objektus

2025-11-07 08:53 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-07 08:53

Naktį Rusijos dronai surengė ataką prieš Odesos sritį. Kaip pranešama, dronai pataikė į energetikos objektus, buvo apgadinti sandėliai ir administracinis pastatas, tačiau žmonės per išpuolį nenukentėjo.

Rusijos dronai atakavo Odesą: smogė į energetikos objektus (nuotr. Telegram)
27

Naktį Rusijos dronai surengė ataką prieš Odesos sritį. Kaip pranešama, dronai pataikė į energetikos objektus, buvo apgadinti sandėliai ir administracinis pastatas, tačiau žmonės per išpuolį nenukentėjo.

0

Apie tai „Telegram“ kanale informavo Odesos srities karinės administracijos vadovas Olehas Kiperis.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Rusai pataikė į energetikos objektus

Pasak jo, regionas patyrė dar vieną priešo dronų ataką. Oro pajėgos sunaikino daugumą taikinių, tačiau dalis smūgių pataikė į energetikos objektus.

Per ataką taip pat buvo apgadinti sandėliai ir administracinis pastatas. Visus gaisrus greitai užgesino gelbėtojai. Nukentėjusiųjų nėra, pažymėjo O. Kiperis.

