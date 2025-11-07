Rusijos dronai atakavo Odesą: smogė į energetikos objektus

Apie tai „Telegram“ kanale informavo Odesos srities karinės administracijos vadovas Olehas Kiperis.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Rusai pataikė į energetikos objektus
Pasak jo, regionas patyrė dar vieną priešo dronų ataką. Oro pajėgos sunaikino daugumą taikinių, tačiau dalis smūgių pataikė į energetikos objektus.
Per ataką taip pat buvo apgadinti sandėliai ir administracinis pastatas. Visus gaisrus greitai užgesino gelbėtojai. Nukentėjusiųjų nėra, pažymėjo O. Kiperis.
Šaltinis:
tv3.lt
