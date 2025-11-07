Buvęs NATO generalinis sekretorius: Ukrainai gresia „amžinas karas“

Jis teigė, kad, jeigu tokios šalys kaip Lenkija sutiks dislokuoti oro gynybos sistemas savo teritorijoje, Rusija supras, jog puolimas prieš jas bus puolimas prieš visą NATO Aljansą.
„Turime padėti Ukrainos žmonėms apsiginti nuo Rusijos raketų ir dronų, sukurdami oro skydą, kuris padės ukrainiečiams numušti Rusijos raketas ir dronus. NATO šalys, Ukrainos kaimynės, gali tapti NATO oro gynybos ir priešraketinės gynybos sistemų dislokavimo vieta“, – sakė A. Rasmussenas.
„Jei nepadarysime rimtų strategijos pakeitimų, susidursime su amžinu karu“
Jis taip pat paragino dislokuoti Europos pajėgas Ukrainos gynybai iki paliaubų susitarimo sudarymo. A. Rasmussenas pabrėžė, kad „norinčiųjų koalicija“, tikėjusi suformuoti tokias pajėgas pasibaigus karo veiksmams, tapo „laukiančiųjų koalicija“.
„Jei nepadarysime rimtų strategijos pakeitimų, susidursime su amžinu karu. Putinas neturi motyvacijos vesti taikos derybų, kol mano, kad gali laimėti mūšio lauke. Būtini pokyčiai tempo ir mentaliteto srityje“, – pabrėžė jis.
Buvęs NATO generalinis sekretorius taip pat pareiškė, kad Europa vis dar nesuvokia iš Rusijos kylančios grėsmės, ir paragino panaudoti įšaldytus Rusijos turtus Ukrainos naudai.
