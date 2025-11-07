 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„ABC News“: Pokrovsko žlugimas gali tapti skaudžiausia Kyjivo nesėkme fronte

2025-11-07 08:19 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-07 08:19

Ukraina atsidūrė ties vienos svarbios pozicijos praradimo riba. Po daugiau nei pusantrų metų įnirtingų kovų Rusijos pajėgos artėja prie Pokrovsko Donecko srityje – miesto, kuris tapo vienu pagrindinių Kremliaus taikinių. Ekspertai perspėja, kad jo praradimas būtų skaudus smūgis Kyjivui ir galėtų tapti viena rimčiausių Ukrainos nesėkmių nuo pavasario.

„ABC News“: Pokrovsko žlugimas gali tapti skaudžiausia Kyjivo nesėkme fronte (nuotr. SCANPIX)
27

„ABC News“ praneša, kad iki visapusiško Rusijos įsiveržimo į Ukrainą Pokrovske gyveno apie 60 tūkstančių žmonių. Dabar šis miestas tapo pagrindiniu Kremliaus ilgalaikių pastangų užimti visą Donecko sritį objektu.

Nors kol kas Ukraina išlaiko miesto gynybą, straipsnio autoriai pažymi, kad jo žlugimas būtų viena rimčiausių Kyjivo nesėkmių nuo kovo, kai gynybos pajėgos buvo priverstos pasitraukti iš Kursko srities Rusijoje.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Įtempta padėtis Pokrovske

Rusija jau kelis mėnesius bando apsupti Pokrovską ir kaimyninį Myrnohradą. Kaip rašo leidinys, okupantai yra arti pagrindinių kelių, vedančių į Pokrovską.

Pagrindinės tiekimo linijos į miestą jau yra apšaudomos Rusijos dronų, todėl tiekimas tapo pavojingas ir sudėtingas. Be to, tokia situacija kelia grėsmę Ukrainos kariuomenės galimybei pasitraukti, pažymi autoriai.

„Ukrainiečiai galėjo tęsti gynybą už Pokrovsko ir Myrnohrado ribų“, – „ABC News“ sakė Pasi Paroinenas iš Suomijos organizacijos „Black Bird Group“, užsiimančios atvirų informacijos šaltinių analize.

Pasak jo, miestų centrai „paprastai yra neblogos taktinės gynybinės pozicijos“. Tuo pačiu jis pabrėžė, kad „kai esi apsuptas iš trijų pusių, o ryšio linijos yra nutrauktos arba taip smarkiai sutrikdytos, kaip dabar, šios pozicijos tampa našta ir tiesiog eikvoja Ukrainos išteklius“.

Pasitraukimo iš Pokrovsko pasekmės

P. Paroineno nuomone, gynybos pajėgų pasitraukimas gali net pagerinti Kyjivo perspektyvas. Jis spėja, kad vakarinėje miesto dalyje yra parengtos naujos gynybinės pozicijos.

Jei šie nauji įtvirtinimai nebus parengti, „tada jie turės didesnę problemą nei nesėkmė išlaikant Pokrovską ir Myrnohradą“.

Bet kokius pasitraukimo bandymus gali apsunkinti nuolatinė dronų grėsmė, teigiama straipsnyje. Todėl tikėtina, kad Ukrainos pajėgos bus priverstos prasiveržti į vakarus nuo miesto.

Jei pasitraukti nepavyks, didelis skaičius Ukrainos karių gali atsidurti apsuptyje.

„Ukrainiečiai per ilgai gina šiuos miestus“, – sakė P. Paroinenas.

Ir tęsė: „Rusai jau pernelyg giliai įsiskverbė į Pokrovską ir, mano nuomone, jų yra per daug, kad ukrainiečiai galėtų juos išvaryti.“

andrius tapinas
andrius tapinas
2025-11-07 09:12
nesėkmė fronte nelygu nesėkmė kare-kacapų nafta ir ekonomika toliau naikinama-be ekonomika rusija pati sugrius o fronto driskiai grįš namo
Atsakyti
VERDIKTAS
VERDIKTAS
2025-11-07 08:57
Vakar facebook,e ištisai kapai Ukrainoje ,žuvusių laidojimų ceremonijos ,artimųjų ašaros ,nesuskaičiuojami kryžiai ir karių nuotraukos ,tai rezultatas to beprasmio karų ir žmonių naikinimo rezultatas .Kitas rezultatas nerimas ir susiskaldymas tarp žmonių Europoje ,beprasmis pinigų tratinimas ir gyventojų skurdinimas. Po viso to atsiradome toje pačioje karo linijoje ,kuri buvo reikalaujama Putino karo pradžioje .Kokia žudynių prasmė ?????
Atsakyti
andrius tapinas
andrius tapinas
2025-11-07 09:12
Per 1ą pasaulinį Prancūzija patyrė daug nesėkmių fronte, bet karą laimėjo
Atsakyti
