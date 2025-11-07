Ukraina derasi su JAV dėl „Tomahawk“ raketų: pranešama apie „teigiamus“ signalus

Ji pabrėžė, kad diskusijos dar tęsiasi, tačiau Ukraina turi „daug delegacijų, kurios dirba siekdamos padidinti finansinius išteklius papildomų karinių priemonių pirkimui iš JAV“.
„Kalbama ne tik apie „Tomahawk“ raketas, bet ir apie įvairių tipų tolimojo bei trumpojo nuotolio veikimo raketas. Galiu pasakyti tik tiek, kad derybos vyksta gana teigiamai“, – pareiškė ji.
„Tai tikrai labai sunkus laikotarpis Ukrainai“
Atsakydama į klausimą apie pastaruoju metu suintensyvėjusias Rusijos atakas prieš Ukrainos energetinę infrastruktūrą, O. Stefanišyna pabrėžė, kad „tai tikrai labai sunkus laikotarpis Ukrainai“.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. Telegram)
Rusų ataka Kyjive (nuotr. SCANPIX)
„Dedame visas pastangas, kad suteiktume Ukrainai daugiau gynybos priemonių“, – sakė ji.
O. Stefanišyna pridūrė, jog bet koks atsisakymas daryti spaudimą Rusijai bus vertinamas kaip „žalia šviesa jai plėsti savo galimybes“.
Šaltinis:
tv3.lt
REKLAMA