Ukraina derasi su JAV dėl „Tomahawk“ raketų: pranešama apie „teigiamus“ signalus

2025-11-07 07:21 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-07 07:21

Ukraina veda „teigiamas“ derybas su Jungtinėmis Valstijomis dėl „Tomahawk“ raketų įsigijimo, pranešė šalies ambasadorė JAV Olha Stefanišyna. Pasak jos, Kyjivas siekia išplėsti ilgojo nuotolio ginklų arsenalą ir sustiprinti šalies gynybinius pajėgumus prieš Rusijos agresiją, rašo UNIAN.

Ukraina derasi su JAV dėl „Tomahawk“ raketų: pranešama apie „teigiamus“ signalus (nuotr. SCANPIX)
27

1

Ji pabrėžė, kad diskusijos dar tęsiasi, tačiau Ukraina turi „daug delegacijų, kurios dirba siekdamos padidinti finansinius išteklius papildomų karinių priemonių pirkimui iš JAV“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kalbama ne tik apie „Tomahawk“ raketas, bet ir apie įvairių tipų tolimojo bei trumpojo nuotolio veikimo raketas. Galiu pasakyti tik tiek, kad derybos vyksta gana teigiamai“, – pareiškė ji.

„Tai tikrai labai sunkus laikotarpis Ukrainai“

Atsakydama į klausimą apie pastaruoju metu suintensyvėjusias Rusijos atakas prieš Ukrainos energetinę infrastruktūrą, O. Stefanišyna pabrėžė, kad „tai tikrai labai sunkus laikotarpis Ukrainai“.

„Dedame visas pastangas, kad suteiktume Ukrainai daugiau gynybos priemonių“, – sakė ji.

O. Stefanišyna pridūrė, jog bet koks atsisakymas daryti spaudimą Rusijai bus vertinamas kaip „žalia šviesa jai plėsti savo galimybes“.

