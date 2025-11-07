 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Buvęs vokiečių ministras apie požiūrį į Putiną: viena didžiausių klaidų

2025-11-07 17:29 / šaltinis: ELTA
2025-11-07 17:29

Buvęs Vokietijos aukščiausiasis diplomatas pavadino Rusijos prezidento Vladimiro Putino ketinimų neteisingą vertinimą „viena didžiausių Vokietijos užsienio politikos klaidų“. 

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)

Sigmaras Gabrielis, iš pradžių ėjęs ekonomikos ministro, o vėliau – užsienio reikalų ministro pareigas buvusios kanclerės Angelos Merkel valdymo laikais nuo 2013 iki 2018 m., penktadienį liudijo tyrimo komitete, nagrinėjančiame galimą Rusijos įtaką Vokietijos fondui, susijusiam su „Nord Stream“ dujotiekiais. 

S. Gabrielis neigė, kad federalinė vyriausybė glaudžiai ir nuolat bendradarbiavo su fondu Meklenburgo ir Pomeranijos žemėje, kur baigiasi dujotiekiai, tačiau pripažino, kad santykiuose su Rusija buvo padaryta klaidų. 

V. Putino ir jo ketinimų neteisingas vertinimas „yra viena didžiausių Vokietijos užsienio politikos, kurios dalyvis buvau, klaidų“, – sakė S. Gabrielis. Jis tai apibūdino kaip „kartų suvokimą“. 

Tyrimas Meklenburgo ir Pomeranijos žemės parlamente vyksta siekiant išsiaiškinti, ar Rusija darė įtaką įsteigiant fondą, kuris 2021 m. padėjo užbaigti dujotiekio „Nord Stream 2“ statybą, nepaisant susijusioms įmonėms gręsiančių JAV sankcijų.

