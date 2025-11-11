Trumpas: jei ne aš, karas Ukrainoje būtų peraugęs į Trečiąjį pasaulinį – „to nebus“

Trumpas išreiškė nuomonę, kad padėtis aplink Ukrainą nebėra tokia, kuri galėtų peraugti į pasaulinį karą.
„Jei būčiau prezidentu, šio karo niekada nebūtų įvykę. O jei nebūčiau prezidentu, šis karas galėtų virsti Trečiuoju pasauliniu. To nebus“, – užtikrino jis.
Politikas taip pat vėl pasigyrė dėl, anot jo, daugelio karų, kuriuos jam pavyko užbaigti pasaulyje.
„Per pastaruosius devynis mėnesius sustabdžiau aštuonis karus. Aš nenoriu karo. Bet jei karas vis dėlto prasidėtų, mes greitai laimėtume – ir tai būtų žiauru. Bet žinote ką? Aš nenoriu karo“, – teigė Trumpas.
Trumpas ir karas Ukrainoje
Dar savo rinkimų kampanijos metu Trumpas tvirtino, kad užbaigs karą Ukrainoje per 24 valandas, kai taps JAV prezidentu. Nuo tada praėjo beveik metai, tačiau to padaryti politikui nepavyko. Visai neseniai jis pripažino, kad klydo – užbaigti karą Ukrainoje nėra taip paprasta, kaip jam anksčiau atrodė.
Po nesėkmingų bandymų susitarti dėl karo nutraukimo Trumpas ėmėsi grasinimų, siekdamas priversti Ukrainą daryti nuolaidas Rusijai.
Lapkričio 7-ąją Trumpas pareiškė, kad pasiekta reikšmingos pažangos sprendžiant karo Ukrainoje klausimą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!