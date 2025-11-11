 
Kalendorius
Lapkričio 11 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas: jei ne aš, karas Ukrainoje būtų peraugęs į Trečiąjį pasaulinį – „to nebus“

2025-11-11 08:31 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-11 08:31

JAV prezidentas Donaldas Trumpas dar kartą pareiškė, kad jam pavyks užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą, skelbia UNIAN.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas dar kartą pareiškė, kad jam pavyks užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą, skelbia UNIAN.

REKLAMA
1

Trumpas išreiškė nuomonę, kad padėtis aplink Ukrainą nebėra tokia, kuri galėtų peraugti į pasaulinį karą.

„Jei būčiau prezidentu, šio karo niekada nebūtų įvykę. O jei nebūčiau prezidentu, šis karas galėtų virsti Trečiuoju pasauliniu. To nebus“, – užtikrino jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Politikas taip pat vėl pasigyrė dėl, anot jo, daugelio karų, kuriuos jam pavyko užbaigti pasaulyje.

REKLAMA
REKLAMA

„Per pastaruosius devynis mėnesius sustabdžiau aštuonis karus. Aš nenoriu karo. Bet jei karas vis dėlto prasidėtų, mes greitai laimėtume – ir tai būtų žiauru. Bet žinote ką? Aš nenoriu karo“, – teigė Trumpas.

REKLAMA

Trumpas ir karas Ukrainoje

Dar savo rinkimų kampanijos metu Trumpas tvirtino, kad užbaigs karą Ukrainoje per 24 valandas, kai taps JAV prezidentu. Nuo tada praėjo beveik metai, tačiau to padaryti politikui nepavyko. Visai neseniai jis pripažino, kad klydo – užbaigti karą Ukrainoje nėra taip paprasta, kaip jam anksčiau atrodė.

Po nesėkmingų bandymų susitarti dėl karo nutraukimo Trumpas ėmėsi grasinimų, siekdamas priversti Ukrainą daryti nuolaidas Rusijai.

Lapkričio 7-ąją Trumpas pareiškė, kad pasiekta reikšmingos pažangos sprendžiant karo Ukrainoje klausimą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų