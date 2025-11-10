 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

„Niekas nenori pradėti Trečiojo pasaulinio karo“: Lenkijos premjeras įspėja apie pavojingą lūžio tašką

2025-11-10 20:25 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-10 20:25

Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas perspėjo, kad Ukrainos pralaimėjimas kare su Rusija galėtų radikaliai pabloginti padėtį visoje Europoje, ypač Lenkijoje. Interviu dienraščiui „Gazeta Wyborcza“ jis pabrėžė, jog šiuo metu būtina sutelkti visas pastangas Ukrainos paramai ir išvengti klaidų, galinčių įžiebti didesnį konfliktą.

Tuskas: Rusijos dronų įsiveržimas į Lenkijos oro erdvę įvyko ne per klaidą (nuotr. SCANPIX)

Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas perspėjo, kad Ukrainos pralaimėjimas kare su Rusija galėtų radikaliai pabloginti padėtį visoje Europoje, ypač Lenkijoje. Interviu dienraščiui „Gazeta Wyborcza“ jis pabrėžė, jog šiuo metu būtina sutelkti visas pastangas Ukrainos paramai ir išvengti klaidų, galinčių įžiebti didesnį konfliktą.

REKLAMA
8

Lenkijos ministras pirmininkas D. Tuskas pareiškė, kad kol kas jo šalies geopolitinė ateitis atrodo optimistiška, tačiau viskas priklauso nuo to, kaip pasibaigs karas Ukrainoje. Tokį pareiškimą jis pateikė interviu dienraščiui „Gazeta Wyborcza“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Turime sutelkti dėmesį į pagalbą Ukrainai, nes jei ji pralaimės karą, situacija Lenkijoje radikaliai pablogės. Vis dėlto esu nuosaikus optimistas – nėra objektyvių priežasčių, kodėl Ukraina turėtų pralaimėti“, – sakė D. Tuskas.

REKLAMA
REKLAMA

Lenkija neturi pamiršti savo interesų

Lenkijos ministras pirmininkas taip pat paragino stiprinti tvirtus ir draugiškus santykius su Ukraina, tačiau pabrėžė, kad Varšuva neturėtų pamiršti ir savo interesų.

REKLAMA

Be to, D. Tuskas priminė apie incidentą, įvykusį naktį iš rugsėjo 9-osios į 10-ąją, kai Rusijos dronai pažeidė Lenkijos oro erdvę. Pasak jo, tai buvo „konflikto lūžio taškas“, tačiau sprendimas numušti dronus buvo sudėtingas.

„Tai buvo nelengva, nes niekas nenori peržengti ribos ir netyčia pradėti Trečiojo pasaulinio karo“, – aiškino Lenkijos premjeras.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ukrainiečiai (nuotr. SCANPIX)
Paramos banga išblėso: Lenkijoje auga priešiškumas ir agresija ukrainiečių atžvilgiu (111)
Buvęs NATO generalinis sekretorius: Ukrainai gresia „amžinas karas“ (nuotr. SCANPIX)
Buvęs NATO generalinis sekretorius: Ukrainai gresia „amžinas karas“ (16)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Putinas rado naują pateisinimą karui: mini Lenkiją ir Lietuvą (105)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
NATO atstovas: Putinas jau patyrė strateginį pralaimėjimą Ukrainoje (61)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
už taiką 100 procentų
už taiką 100 procentų
2025-11-10 20:50
nereikia karų gyvenkim draugiškai , ko mums trūksta. tegu žmonės gyvena bendrauja augina vaikus baikit apie karus
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų