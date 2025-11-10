„Niekas nenori pradėti Trečiojo pasaulinio karo“: Lenkijos premjeras įspėja apie pavojingą lūžio tašką

Lenkijos ministras pirmininkas D. Tuskas pareiškė, kad kol kas jo šalies geopolitinė ateitis atrodo optimistiška, tačiau viskas priklauso nuo to, kaip pasibaigs karas Ukrainoje. Tokį pareiškimą jis pateikė interviu dienraščiui „Gazeta Wyborcza“.
„Turime sutelkti dėmesį į pagalbą Ukrainai, nes jei ji pralaimės karą, situacija Lenkijoje radikaliai pablogės. Vis dėlto esu nuosaikus optimistas – nėra objektyvių priežasčių, kodėl Ukraina turėtų pralaimėti“, – sakė D. Tuskas.
Lenkija neturi pamiršti savo interesų
Lenkijos ministras pirmininkas taip pat paragino stiprinti tvirtus ir draugiškus santykius su Ukraina, tačiau pabrėžė, kad Varšuva neturėtų pamiršti ir savo interesų.
Be to, D. Tuskas priminė apie incidentą, įvykusį naktį iš rugsėjo 9-osios į 10-ąją, kai Rusijos dronai pažeidė Lenkijos oro erdvę. Pasak jo, tai buvo „konflikto lūžio taškas“, tačiau sprendimas numušti dronus buvo sudėtingas.
„Tai buvo nelengva, nes niekas nenori peržengti ribos ir netyčia pradėti Trečiojo pasaulinio karo“, – aiškino Lenkijos premjeras.
