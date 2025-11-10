Kaimyninėje šalyje – galingas sprogimas daugiabutyje: sužeista moteris

Po galingo sprogimo, kurio priežastimi, kaip manoma, tapo dujų nuotėkis, iš keturių aukštų daugiabučio namo Braneve, esančiame prie sienos su Kaliningrado sritimi, buvo evakuota apie 50 žmonių, skelbia RMF24.
„Sprogimo jėga buvo tokia didelė, kad sugadino pastato sienas paskutiniame aukšte. Sprogimas nugriovė dvi išorines sienas – priekinę ir galinę“, – pranešė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.
Pranešama , kad viena 74 metų buto savininkė patyrė nudegimų.
Specialistai šalina fasado elementus, kurie gali įgriūti, bei aiškinasi, ar nenukentėjo pastato konstrukcijos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!