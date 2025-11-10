 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Kaimyninėje šalyje – galingas sprogimas daugiabutyje: sužeista moteris

2025-11-10 18:13 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-10 18:13

Lenkijoje įvyko skaudi nelaimė – sprogimas šiaurės šalies dalyje esančiame daugiabutyje visiškai sugriovė buto sienas. Per incidentą sužalota 74 metų moteris, o iš pastato evakuota dešimtys gyventojų.

Lenkijoje – galingas sprogimas daugiabutyje: sužeista moteris (nuotr. Lenkijos priešgaisrinės tarnybos) (nuotr. stop kadras)

Lenkijoje įvyko skauni nelaimė – sprogimas šiaurės šalies dalyje esančiame daugiabutyje visiškai sugriovė buto sienas. Per incidentą sužalota 74 metų moteris, o iš pastato evakuota dešimtys gyventojų.

0

Po galingo sprogimo, kurio priežastimi, kaip manoma, tapo dujų nuotėkis, iš keturių aukštų daugiabučio namo Braneve, esančiame prie sienos su Kaliningrado sritimi, buvo evakuota apie 50 žmonių, skelbia RMF24.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sprogimo jėga buvo tokia didelė, kad sugadino pastato sienas paskutiniame aukšte. Sprogimas nugriovė dvi išorines sienas – priekinę ir galinę“, – pranešė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.

Pranešama , kad viena 74 metų buto savininkė patyrė nudegimų.

Specialistai šalina fasado elementus, kurie gali įgriūti, bei aiškinasi, ar nenukentėjo pastato konstrukcijos.

