Pokrovske rusai vykdo strateginę puolamąją operaciją, ir ten situacija išlieka itin įtempta, pasakojo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas.
Pokrovske rusai pradėjo strateginį puolimą – jie sutelkė dideles karines pajėgas, siekdami įgyti pranašumą ir prasiveržti pro Ukrainos gynybos liniją. Apie tai leidiniui „The New York Post“ papasakojo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas generolas Oleksandras Syrskis.
Jo teigimu, Kyjivas „tvirtai laiko logistiškai svarbų miestą“.
Rusija vykdo „paskutinį manevrą“
„Situacija fronte tikrai įtempta. Priešas vykdo strateginę puolimo operaciją, sutelkęs didžiąją dalį savo pajėgų, kad įgytų pranašumą, bandydamas pralaužti mūsų gynybos liniją ir užimti šį rajoną“, – paaiškino O. Syrskis.
Jis paneigė Rusijos propagandos teiginius, esą Pokrovskas jau užimtas, o Ukrainos kariai atsidūrė apsuptyje. Pasak O. Syrskio, po rugsėjį surengtos kontratakos, kuri okupantams kainavo apie 13 tūkst. aukų.
Straipsnyje pažymima, kad iš maždaug 700 tūkst. karių, dislokuotų Ukrainoje, Maskva į Pokrovską nusiuntė apie 150 tūkst. Taip pat puolime dalyvauja galingos mechanizuotos grupės ir keturios jūrų pėstininkų brigados.
O. Syrskio teigimu, Rusijos tikslas – apsupti Pokrovską ir kaimyninius miestus iš šiaurės, pietų ir rytų, užblokuoti tiekimo linijas bei priversti likusius gyventojus išvykti, kad po to būtų galima įvykdyti „paskutinį manevrą“ ir užimti visą Donecko sritį.
