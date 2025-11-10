 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusija rengia „paskutinį manevrą“: štai kas vyksta fronte

2025-11-10 19:44 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-10 19:44

Rusija metė milžiniškas pajėgas į Donbasą ir rengia „paskutinį manevrą“ siekdama užimti visą regioną. Pokrovsko rajone vyksta intensyvūs mūšiai – Ukrainos kariuomenės vadas Oleksandras Syrskis pripažįsta, kad situacija fronte itin įtempta, tačiau tikina, jog Kyjivas tvirtai laiko strategiškai svarbų miestą.

Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka (nuotr. SCANPIX)
13

Pokrovske rusai vykdo strateginę puolamąją operaciją, ir ten situacija išlieka itin įtempta, pasakojo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas.

Pokrovske rusai pradėjo strateginį puolimą – jie sutelkė dideles karines pajėgas, siekdami įgyti pranašumą ir prasiveržti pro Ukrainos gynybos liniją. Apie tai leidiniui „The New York Post“ papasakojo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas generolas Oleksandras Syrskis.

Jo teigimu, Kyjivas „tvirtai laiko logistiškai svarbų miestą“.

Rusija vykdo „paskutinį manevrą“

„Situacija fronte tikrai įtempta. Priešas vykdo strateginę puolimo operaciją, sutelkęs didžiąją dalį savo pajėgų, kad įgytų pranašumą, bandydamas pralaužti mūsų gynybos liniją ir užimti šį rajoną“, – paaiškino O. Syrskis.

Jis paneigė Rusijos propagandos teiginius, esą Pokrovskas jau užimtas, o Ukrainos kariai atsidūrė apsuptyje. Pasak O. Syrskio, po rugsėjį surengtos kontratakos, kuri okupantams kainavo apie 13 tūkst. aukų.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Straipsnyje pažymima, kad iš maždaug 700 tūkst. karių, dislokuotų Ukrainoje, Maskva į Pokrovską nusiuntė apie 150 tūkst. Taip pat puolime dalyvauja galingos mechanizuotos grupės ir keturios jūrų pėstininkų brigados.

O. Syrskio teigimu, Rusijos tikslas – apsupti Pokrovską ir kaimyninius miestus iš šiaurės, pietų ir rytų, užblokuoti tiekimo linijas bei priversti likusius gyventojus išvykti, kad po to būtų galima įvykdyti „paskutinį manevrą“ ir užimti visą Donecko sritį.

