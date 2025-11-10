 
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Kremlius pripažįsta: nežino, kokias taikos idėjas Orbanas pasiūlė Trumpui

2025-11-10 17:45 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-10 17:45

Kremlius sako nežinantis, kokias taikos iniciatyvas Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas pasiūlė Donaldui Trumpui. Maskva tikina kol kas negavusi jokios informacijos apie galimus Budapešto pasiūlymus dėl karo Ukrainoje pabaigos, nors pats V. Orbanas užsimena turįs „keletą idėjų“, kaip prie derybų stalo sugrąžinti Rusiją.

Donaldas Trumpas ir Viktoras Orbanas (nuotr. SCANPIX)
Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas teigia, kad Maskva neturi informacijos apie Vengrijos iniciatyvas, susijusias su visapusiškos Rusijos agresijos prieš Ukrainą sprendimu, skelbia TASS.

Kremliaus atstovas buvo paprašytas pakomentuoti Vengrijos ministro pirmininko pareiškimus, kad per praėjusios savaitės susitikimą su D. Trumpu jis pažadėjo pasidalyti tam tikromis idėjomis dėl karo su Ukraina pabaigos.

Kremlius nežino, apie kokias iniciatyvas buvo kalbama

„Mes nežinome, apie kokias iniciatyvas kalbama. Matyt, po tam tikrų bandymų jos bus mums pateiktos, tačiau kol kas neturėjome galimybės su jomis susipažinti“, – pirmadienį sakė D. Peskovas.

Dmitrijus Peskovas
FOTOGALERIJA. Dmitrijus Peskovas

Penktadienį susitikime su D. Trumpu V. Orbanas teigė, kad Vengrija turi keletą idėjų dėl galimų diplomatinių būdų užbaigti Rusijos ir Ukrainos karą bei dėl to, kaip įtraukti Rusiją į derybų procesą.

Vengrijos premjeras taip pat sakė, kad, esą, tik jo šalis pasisako už taiką Europoje, o Ukrainos pergalės galimybę apibūdino cinišku juokeliu: „Na, stebuklai nutinka.“

