Kremlius pripažįsta: nežino, kokias taikos idėjas Orbanas pasiūlė Trumpui

Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas teigia, kad Maskva neturi informacijos apie Vengrijos iniciatyvas, susijusias su visapusiškos Rusijos agresijos prieš Ukrainą sprendimu, skelbia TASS.
Kremliaus atstovas buvo paprašytas pakomentuoti Vengrijos ministro pirmininko pareiškimus, kad per praėjusios savaitės susitikimą su D. Trumpu jis pažadėjo pasidalyti tam tikromis idėjomis dėl karo su Ukraina pabaigos.
Kremlius nežino, apie kokias iniciatyvas buvo kalbama
„Mes nežinome, apie kokias iniciatyvas kalbama. Matyt, po tam tikrų bandymų jos bus mums pateiktos, tačiau kol kas neturėjome galimybės su jomis susipažinti“, – pirmadienį sakė D. Peskovas.
Penktadienį susitikime su D. Trumpu V. Orbanas teigė, kad Vengrija turi keletą idėjų dėl galimų diplomatinių būdų užbaigti Rusijos ir Ukrainos karą bei dėl to, kaip įtraukti Rusiją į derybų procesą.
Vengrijos premjeras taip pat sakė, kad, esą, tik jo šalis pasisako už taiką Europoje, o Ukrainos pergalės galimybę apibūdino cinišku juokeliu: „Na, stebuklai nutinka.“
