Hegsethas: per JAV smūgius dviem įtariamiems narkotikų kontrabandos laivams žuvo 6 žmonės

P. Hegsethas socialiniame tinkle „X“ sakė, kad sekmadienį JAV pajėgos tarptautiniuose vandenyse rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje smogė į du įtariamos narkotikų kontrabandos laivus, kuriuose buvo po tris žmones.
„Visi šeši žuvo. JAV pajėgos nenukentėjo“, – teigė jis.
Kaip ir per ankstesnius smūgius, kuriuos prezidento Donaldo Trumpo administracija pradėjo rugsėjį, JAV pareigūnai neatskleidė žuvusiųjų tapatybių ir nepateikė jokių įrodymų, kad jų taikiniai gabeno narkotikus ar kėlė grėsmę Jungtinėms Valstijoms.
Pasak ekspertų, smūgiai į laivus tiek Ramiajame vandenyne, tiek Karibuose, gali būti prilyginami neteisėtiems nužudymams, net jei jie nukreipti prieš žinomus prekeivius narkotikais.
Jungtinių Tautų (JT) žmogaus teisių vadovas pirmadienį paragino Vašingtoną ištirti savo smūgių į įtariamus narkotikų gabenimo laivus Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno regione teisėtumą, perspėdamas apie „aiškius neteisminių žudymų“ požymius.
„Raginau JAV administraciją pirmiausia atlikti tyrimus, nes jie turi (...) užduoti sau klausimą: ar tai yra tarptautinių žmogaus teisių pažeidimai? Ar tai neteisminiai žudymai? Turiu omenyje, yra aiškių požymių, kad taip yra, bet jie turi tai ištirti“, – duodamas interviu naujienų agentūrai AFP sakė Volkeris Turkas.
P. Hegsethas teigė, kad abu laivus „valdė teroristinės organizacijos“, tačiau konkrečių grupuočių neįvardijo.
D. Trumpo administracija pranešime Kongresui pareiškė, kad Jungtinės Valstijos dalyvauja „ginkluotame konflikte“ su Lotynų Amerikos narkotikų karteliais, ir pateisino šiuos smūgius vadindama juos teroristinėmis grupuotėmis.
Prie įrašo pridėtoje filmuotoje medžiagoje užfiksuotas vienas smūgis į vandenyje nejudantį laivą ir kitas smūgis į laivą atviru deniu, kuris sprogo plaukdamas.
Trumpame spalvotame vaizdo įraše matomi keli siuntiniai. Nejudančiame laive, kuris matomas nespalvotame vaizdo įraše, jokių detalių įžiūrėti neįmanoma.
JAV smūgiais jau sunaikino mažiausiai 20 laivų, įskaitant vieną pusiau povandeninį laivą.
„Vadovaujant prezidentui D. Trumpui, mes saugome tėvynę ir žudome šiuos kartelio teroristus, norinčius pakenkti mūsų šaliai ir jos žmonėms“, – sakė P. Hegsethas.
D. Trumpo administracija, vykdydama, kaip teigia, kampaniją prieš narkotikų prekybą, sutelkė dideles pajėgas Karibuose.
Vašingtonas teigia, kad jų misija yra kova su narkotikų kontrabanda, tačiau Karakasas tai laiko priedanga siekiant nuversti Venesuelos lyderį Nicolas Maduro.
