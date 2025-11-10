 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
11
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Šis Trumpo žingsnis gali netikėtai sužlugdyti Putiną

2025-11-10 14:36 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-10 14:36

Donaldo Trumpo vadovaujamas amerikiečių laivynas, kurio priešaky – galingiausias pasaulyje lėktuvnešis „USS Gerald Ford“, jau telkia savo pajėgas Karibuose. Jis pasirengęs bet kuriuo metu imtis veiksmų, kurie gali nulemti ne tik Venesuelos, bet ir Rusijos likimą, tikina „The Telegraph“ apžvalgininkas Matthew Lynnas. 

Šis Trumpo žingsnis gali netikėtai sužlugdyti Putiną (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
10

Donaldo Trumpo vadovaujamas amerikiečių laivynas, kurio priešaky – galingiausias pasaulyje lėktuvnešis „USS Gerald Ford“, jau telkia savo pajėgas Karibuose. Jis pasirengęs bet kuriuo metu imtis veiksmų, kurie gali nulemti ne tik Venesuelos, bet ir Rusijos likimą, tikina „The Telegraph“ apžvalgininkas Matthew Lynnas. 

REKLAMA
11

Dar neaišku, ar D. Trumpas pradės didelio masto karinę operaciją prieš Venesuelą, o jei pradės, ar ji apsiribos kovos su narkotikų karteliais operacija, ar bus išplėsta iki režimo pakeitimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau, jei JAV prezidentas nuspręs imtis veiksmų, vienas dalykas yra aiškus: tai turės milžinišką poveikį pasaulio ekonomikai, pažymima leidinyje.

REKLAMA
REKLAMA

JAV prezidentas Donaldas Trumpas
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

Venesuelos krizė ir galimas režimo pasikeitimas

Venesuela turi didžiausius naftos išteklius pasaulyje, tačiau beveik nieko neeksportuoja. Jei visa ta nafta būtų pateikta į rinką, kainos smarkiai kristų, sukeldamos rimtą poveikį Rusijos ir Saudo Arabijos ekonomikoms, kartu sumažindamos energijos išlaidas kitose šalyse.

REKLAMA

Krizė Venesueloje brendo jau keletą savaičių. D. Trumpas, jam būdingu stiliumi pareiškė, kad nori, jog narkotikų karteliai, veikiantys už šalies ribų, būtų „sunaikinti“. Tam tikslui į šalies pakrantę dislokuotas JAV karinis laivynas.

Praėjusią savaitę vykusiuose balsavimuose JAV Kongresas atsisakė taikyti Karo galių rezoliuciją, kuri ribotų prezidento veiksmų apimtį.

REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, niekas nesitiki, kad amerikiečių kariai pradės didelio masto invaziją sausumoje – nors, atsižvelgiant į D. Trumpo polinkį stebinti, to atmesti negalima. Vis dėlto JAV jūrų ir oro karinės pajėgos galėtų kartu su vidaus opozicijos grupėmis siekti nuversti Nicolás Maduro režimą.

Tai, be abejo, būtų palengvėjimas ilgai kenčiančiai Venesuelos tautai. María Corina Machado, šių metų Nobelio taikos premijos laureatė, vadovavo drąsiai kampanijai už pokyčius savo šalyje ir būtų kur kas geresnė lyderė nei valdžią uzurpavęs N. Maduro.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

M. C. Machado vis dar slepiasi, bijodama dėl savo gyvybės, bet jau viešai parėmė D. Trumpo kampaniją.

Optimistiškiausiu scenarijumi Amerikos oro ir jūrų pajėgos – galbūt su tam tikromis slaptomis sausumos pajėgomis – kartu su vidaus opozicija galėtų priversti N. Maduro pasitraukti iš valdžios, leisdamos M. C. Machado vadovauti taikingai demokratinei revoliucijai.

REKLAMA

Naftos sektorius ir ekonominis poveikis

Venesuela turi didžiausius patvirtintus naftos išteklius pasaulyje – apie 303 mlrd. barelių.Palyginimui, Saudo Arabija turi 267 mlrd. barelių, o Iranas – 208 mlrd.Šiuo metu Venesuelos naftos eksportas uždirba vos 4 mlrd. JAV dolerių per metus, palyginti su 180 mlrd. JAV dolerių Saudo Arabijoje ir 120 mlrd. JAV dolerių Rusijoje.

REKLAMA

Šalies pramonė buvo netinkamai valdoma daugelį metų buvusio prezidento Hugo Chávezo socialistinio režimo metu, o vėliau padėtis tik blogėjo. Sankcijos ir netinkama valdymo struktūra dar labiau apribojo eksportą. Jei režimas būtų pakeistas, naftos pramonė galėtų pradėti atsigavimo procesą.

Žinoma, tam prireiktų laiko – kol vėl pradėtų veikti gavybos vietos ir būtų atnaujinti naftotiekiai, tačiau išgavimo technologijos ir žaliavos šalyje išlikusios.Turėdama JAV paramą, Venesuela galėtų atsigauti gana greitai. Prieš 20 metų šalis gamino apie 3 mln. barelių naftos per dieną, tad teoriškai galėtų greitai grįžti į tą lygį ar net jį viršyti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Galimos pasekmės pasaulio ekonomikai

Naftos kaina šiuo metu yra žema – apie 60 JAV dolerių už barelį. Venesuelos gamybos augimas, ypač jei D. Trumpas laikytų ją už OPEC ribų, beveik neabejotinai ją dar labiau sumažintų – galbūt net iki 30 JAV dolerių už barelį. Tokios naftos kainos praėjusio amžiaus pabaigoje prisidėjo prie SSRS žlugimo.

Tai turėtų tris didžiules pasekmes pasaulio ekonomikai:   

1. Rusijos ekonomikos žlugimo rizika.V. Putino režimas smarkiai priklauso nuo naftos eksporto, todėl 30 dolerių už barelį kaina neleistų padengti karo Ukrainoje išlaidų.   

REKLAMA

2. Saudo Arabijos biudžeto problemos.Šalis jau dabar turi didėjantį deficitą ir būtų priversta mažinti išlaidas.

3. Likęs pasaulis gautų ekonominį postūmį.Mažesnės energijos kainos reikštų mažesnę infliaciją ir didesnį vartojimą kitose ekonomikos srityse, nors tai neigiamai paveiktų atsinaujinančios energetikos plėtrą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Trumpas: prieš susitikdamas su Putinu turiu žinoti, kad sudarysime susitarimą. EPA-ELTA nuotr.
Trumpo žingsnis ant svarstyklių – ar tai taps lūžio tašku kare Ukrainoje? (30)
Galvojo, kad eilinį sykį praslys? Putino pagyros atsirėmė į Trumpo azartą (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Galvojo, kad eilinį sykį praslys? Putino pagyros atsirėmė į Trumpo azartą (84)
Ką gali pakeisti „Tomahawk“ raketos? Trumpas žada duoti jų Ukrainai ir pykdo Kremlių (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Perspėja dėl pavojingo žingsnio: „Putinas tai priima kaip žalią šviesą“ (43)
Zelenskis: Trumpas puikiai žino, kaip Rusija bando apgauti pasaulį (nuotr. SCANPIX)
Trumpas užpyko: štai kaip tai atsilieps visiems ir Lietuvai (83)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Cha
Cha
2025-11-10 14:45
Baikit sekti pasakas ,,žlugdytojai".:))
Atsakyti
O
O
2025-11-10 15:00
Aš tai matau tik žlungančią Lietuva ir sužlugusią Ukrainą, kurią net valstybe vadinti liežuvis nebeapsiverčia.O kas dėl Rusijos,tai 2022m. jai buvo iš tiesų sunkus periodas,bet apie kažkokį ten jos zlugimą kalbėti 2025m. gali tik nepilnapročiai.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų