Nepasitiki niekuo? Putinas apsistatė giminėmis ir artimaisiais

Pavyzdžiui, 25-metis Denisas Putinas, Jevgenijaus Putino anūkas, dar 2022 m. tapo „Gazprom“ eksporto departamento vyriausiuoju ekspertu. 2024 m. jis perėjo į „Sibur“, kur, remiantis nutekėjusia informacija, užėmė projektų vadovo pareigas su 600–800 tūkst. rublių (apie 6,5-8,5 tūkst. eurų) per mėnesį atlyginimu. Jis turi 10 % akcijų bendrovėje „MDK Sheremetyevo“, valdanti to paties pavadinimo verslo kompleksą prie oro uosto. Deniso tėvas – Michailas Putinas, – „Gazprom“ viceprezidentas.
Žymią karjeros pažangą pasiekė ir Michailo Putino seserų vaikai – prezidento pusseserės anūkės. Anna Civileva, Jevgenijaus Putino dukra ir Michailo sesuo, šiuo metu eina gynybos viceministrės pareigas. Jos vyras Sergejus Civilevas vadovauja Energetikos ministerijai. Tyrimo duomenimis, Anna taip pat padeda savo sūnui iš pirmosios santuokos Dmitrijui Loginovui, kuris yra kelių su anglies holdingo „Kolmar“ („Kolmar-tur“, „Ante holding“, „Danrit“) susijusių įmonių savininkas. D. Loginovas dirbo vadybininku kompanijoje „Renault Russia“, kuri po 2022 m. perėjo į Maskvos vyriausybės kontrolę. Dmitrijaus žmona Polina Loginova dirba „Sberbank“ kibernetinio saugumo departamente.
Dar viena Michailo Putino ir Anos Civilevos sesuo – Tatjana Ptašuk – taip pat sugebėjo įdarbinti savo vaiką. Jos dukra Jelena Židkova užima Rusijos geležinkelių medicinos direktorės pareigas.
Žurnalistai atkreipė dėmesį į dar vieną prezidento giminaitį – Vladimirą Kruglovą, bendrovės „Nefteproduktservis“ generalinį direktorių. Žiniasklaida jį siejo su Viktoro Chmarino, Putino kurso draugo, verslu. Tyrimas parodė, kad V. Kruglovas yra prezidento pusbrolio anūkas. Pats Viktoras Chmarinas yra vedęs Putino pusseserę Liubovę Kruglovą. Jų sūnus Viktoras Chmarinas jaunesnysis vadovauja valstybinei įmonei „RusHydro“.
Iš viso, anot „Projekt“ turimų duomenų, 24 artimi Vladimirui Putinui žmonės užima pareigas valdžios institucijose, valstybinėse įmonėse arba gauna valstybinius kontraktus. Pagal šeimos įsitraukimo į valstybinį sektorių mastą V. Putinas tapo vienu iš lyderių net ir giminaičių įdarbinimu garsėjančios Rusijos mastu per pastaruosius šimtą metų.
