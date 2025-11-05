Susituokė du Putino vėliavnešiai: 33-ejų „Šamanas“ ir 41-erių Mizulina

Rusijoje informatorės ir skundų rašytojos pareigas užimanti Jekaterina Mizulina ir dainininkas Jaroslavas Dronovas („Šamanas“) susituokė, skelbiama „Novaja Gazeta“. Apie tai jie parašė savo socialiniuose tinkluose. Pranešama, kad vestuvės vyko Rusijos aneksuotame Donecke.
Tarp svečių žiniasklaida pastebėjo savavališkai paskelbtos „Donecko liaudies respublikos“ vadą Denisą Pušiliną.
Neseniai trečią kartą paeiliui metų atlikėju paskelbtas „Shaman“ (Jaroslavas Dronovas) jau buvo du kartus vedęs. Iš pirmosios santuokos (2012–2016 m.) su dėstytoja Marina Roščupkina jis turi dukrą Varvarą.
Nuo 2017 iki 2024 m. dainininkas buvo susituokęs su įtakingo Rusijos oligarcho Ališero Usmanovo holdingo vadove ir „Megafon“ viceprezidente Jelena Martynova. Remiantis „Medūzos“ šaltinių informacija, būtent ji pavertė iki tol niekam nežinomą Jaroslavą Dronovą pagrindiniu Rusijos „spec. karinės operacijos eros“ dainininku.
J. Dronovas „laiku ir vietoje“ pasirinko militaristinį stilių, jo dainose – rusiškumo garbinimas, o tai puikiai atitiko Kremliaus vystomą naratyvą. Netrukus J. Dronovas faktiškai vienvaldžiai užkariavo valdžios organizuojamus renginius, iš kurių dalis atlikėjų pasitraukė dėl politinių motyvų.
Netrukus po jų išsiskyrimo internete pasirodė gandai apie J. Dronovo romaną su „Saugaus interneto lygos“ vadove ir „serijine informatore“ Jekaterina Mizulina.
Šių metų rugsėjį J. Mizulinos gimtadienio proga „Shaman“ padovanojo jai partiją „Mes“. Iš vaizdo įrašo neaišku, apie kokią „partiją“ kalbama. J. Dronovui dabar 33 metai, J. Mizulinai – 41.
