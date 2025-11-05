 
Kalendorius
Lapkričio 5 d., trečiadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Susituokė du Putino vėliavnešiai: 33-ejų „Šamanas“ ir 41-erių Mizulina

2025-11-05 15:07 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-05 15:07

Kremliaus cenzorė Jekaterina Mizulina ir vienu iš Rusijos karo Ukrainoje simbolių tapęs atlikėjas „Shaman“ susituokė okupuotame Donecke. Ceremonijos liudininku tapo Kremliaus statytinis regione Denisas Pušilinas.

Susituokė du Putino vėliavnešiai: 33-ejų „Šamanas“ ir 41-erių Mizulina (nuotr. Telegram)

Kremliaus cenzorė Jekaterina Mizulina ir vienu iš Rusijos karo Ukrainoje simbolių tapęs atlikėjas „Shaman“ susituokė okupuotame Donecke. Ceremonijos liudininku tapo Kremliaus statytinis regione Denisas Pušilinas.

REKLAMA
1

Rusijoje informatorės ir skundų rašytojos pareigas užimanti Jekaterina Mizulina ir dainininkas Jaroslavas Dronovas („Šamanas“) susituokė, skelbiama „Novaja Gazeta“. Apie tai jie parašė savo socialiniuose tinkluose. Pranešama, kad vestuvės vyko Rusijos aneksuotame Donecke.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tarp svečių žiniasklaida pastebėjo savavališkai paskelbtos „Donecko liaudies respublikos“ vadą Denisą Pušiliną.

REKLAMA
REKLAMA

Neseniai trečią kartą paeiliui metų atlikėju paskelbtas „Shaman“ (Jaroslavas Dronovas) jau buvo du kartus vedęs. Iš pirmosios santuokos (2012–2016 m.) su dėstytoja Marina Roščupkina jis turi dukrą Varvarą. 

REKLAMA

Nuo 2017 iki 2024 m. dainininkas buvo susituokęs su įtakingo Rusijos oligarcho Ališero Usmanovo holdingo vadove ir „Megafon“ viceprezidente Jelena Martynova. Remiantis „Medūzos“ šaltinių informacija, būtent ji pavertė iki tol niekam nežinomą Jaroslavą Dronovą pagrindiniu Rusijos „spec. karinės operacijos eros“ dainininku.

J. Dronovas „laiku ir vietoje“ pasirinko militaristinį stilių, jo dainose – rusiškumo garbinimas, o tai puikiai atitiko Kremliaus vystomą naratyvą. Netrukus J. Dronovas faktiškai vienvaldžiai užkariavo valdžios organizuojamus renginius, iš kurių dalis atlikėjų pasitraukė dėl politinių motyvų. 

REKLAMA
REKLAMA

Netrukus po jų išsiskyrimo internete pasirodė gandai apie J. Dronovo romaną su „Saugaus interneto lygos“ vadove ir „serijine informatore“ Jekaterina Mizulina.  

Šių metų rugsėjį J. Mizulinos gimtadienio proga „Shaman“ padovanojo jai partiją „Mes“. Iš vaizdo įrašo neaišku, apie kokią „partiją“ kalbama. J. Dronovui dabar 33 metai, J. Mizulinai – 41.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų