Tragiška nelaimė: vairuotoją mašinoje užpuolė spiečius, žuvo pėsčiasis

Automobilis partrenkė pėsčiąjį, jis žuvo.
Vairuotoją sugėlė bitės
Incidentas įvyko Mesoje lapkričio 8 d., šeštadienį ryte.
Žiniasklaida skelbia, kad vyras savo pikapu vežė bites, jos ištrūko iš dėžės ir pradėjo gelti vairuotoją.
Vairuotojas patyrė sveikatos problemų, partrenkė pėsčiąjį ir trenkėsi į stulpą.
Į įvykio vietą buvo iškviesti greitosios pagalbos darbuotojai, vairuotojas ir pėsčiasis buvo nuvežti į vietos ligoninę.
Pėsčiajam konstatuota mirtis, o vairuotojas gydomas dėl nedidelių sužalojimų.
