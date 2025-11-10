 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Tragiška nelaimė: vairuotoją mašinoje užpuolė spiečius, žuvo pėsčiasis

2025-11-10 14:41 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-10 14:41

JAV, Arizonos valstijoje, įvyko šiurpi avarija, skelbia „People“. Žmogus vežė bites, jos netikėtai išsilaisvino automobilyje ir užpuolė vairuotoją.

Bitės (nuotr. SCANPIX)

JAV, Arizonos valstijoje, įvyko šiurpi avarija, skelbia „People". Žmogus vežė bites, jos netikėtai išsilaisvino automobilyje ir užpuolė vairuotoją.

0

Automobilis partrenkė pėsčiąjį, jis žuvo.

Vairuotoją sugėlė bitės

Incidentas įvyko Mesoje lapkričio 8 d., šeštadienį ryte.

Žiniasklaida skelbia, kad vyras savo pikapu vežė bites, jos ištrūko iš dėžės ir pradėjo gelti vairuotoją.

Vairuotojas patyrė sveikatos problemų, partrenkė pėsčiąjį ir trenkėsi į stulpą.

Į įvykio vietą buvo iškviesti greitosios pagalbos darbuotojai, vairuotojas ir pėsčiasis buvo nuvežti į vietos ligoninę.

Pėsčiajam konstatuota mirtis, o vairuotojas gydomas dėl nedidelių sužalojimų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

