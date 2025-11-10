BBC sulaukė laiško iš Trumpo su grasinimais imtis teisinių veiksmų

BBC valdybos pirmininkas pirmadienį atsiprašė dėl klaidos, padarytos redaguojant D. Trumpo kalbą, lėmusios kelių Jungtinės Karalystės (JK) nacionalinio transliuotojo vadovų atsistatydinimą.
„Sutinkame, kad dėl kalbos redagavimo susidarė įspūdis, esą tai yra tiesioginis raginimas imtis smurtinių veiksmų. BBC norėtų atsiprašyti už šią klaidą“, – laiške parlamento priežiūros komitetui rašė Samiras Shahas.
Sekmadienį atsistatydino BBC generalinis direktorius ir naujienų vadovė, paaiškėjus, kad buvęs BBC redakcinių standartų komiteto išorės patarėjas išreiškė susirūpinimą dėl D. Trumpo kalbos redagavimo, dėl kurio atrodė, kad jis tiesiogiai kurstė 2021 metų išpuolį prieš JAV Kapitolijų.
Tuo metu JK ministras pirmininkas Keiras Starmeris pareiškė remiantis „stiprų, nepriklausomą BBC“, pirmadienį pranešė jo atstovas spaudai.
„Dezinformacijos amžiuje argumentas už tvirtą ir nešališką Britanijos naujienų tarnybą yra stipresnis nei bet kada anksčiau“, – žurnalistams sakė atstovas. Jis pridūrė, kad norint išlaikyti pasitikėjimą, svarbu greitai ištaisyti klaidas.
