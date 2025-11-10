Europos šalyje užgimė partija „TRUMP“: įkvėpė JAV prezidentas

„Donaldas Trumpas yra tikras populizmo simbolis. Jis iš karto parodo, už ką mes pasisakome“, – portalui BRUZZ sakė „TRUMP“ įkūrėjas Salvatore Nicotra.
Pasak jo, 40 proc. partijos rinkimų programų sudaro idėjos, pasiskolintos iš kraštutinių kairiųjų ir kraštutinių dešiniųjų, o likę 20 proc. „yra unikalios“.
Partija „TRUMP“ ketina dalyvauti kituose Belgijos parlamento ir Europos Parlamento rinkimuose, vyksiančiuose 2029 m., taip pat neatmeta galimybės rungtis vietos lygmeniu, ypač Briuselyje.
Oficialus partijos pristatymas numatytas lapkričio 30 d.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!