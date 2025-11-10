 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Europos šalyje užgimė partija „TRUMP“: įkvėpė JAV prezidentas

2025-11-10 21:54 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-10 21:54

Belgijoje pristatyta nauja ultradešinioji politinė partija „TRUMP“, kurios ideologija remiasi JAV prezidento Donaldo Trumpo pažiūromis. Partijos pavadinimas – ne tik garsiojo politiko pavardė, bet ir santrumpa, reiškianti „Visi susivieniję už populistinių judėjimų sąjungą“.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
10

Belgijoje pristatyta nauja ultradešinioji politinė partija „TRUMP", kurios ideologija remiasi JAV prezidento Donaldo Trumpo pažiūromis. Partijos pavadinimas – ne tik garsiojo politiko pavardė, bet ir santrumpa, reiškianti „Visi susivieniję už populistinių judėjimų sąjungą".

Donaldas Trumpas yra tikras populizmo simbolis. Jis iš karto parodo, už ką mes pasisakome“, – portalui BRUZZ sakė „TRUMP“ įkūrėjas Salvatore Nicotra.

Pasak jo, 40 proc. partijos rinkimų programų sudaro idėjos, pasiskolintos iš kraštutinių kairiųjų ir kraštutinių dešiniųjų, o likę 20 proc. „yra unikalios“.

Partija „TRUMP“ ketina dalyvauti kituose Belgijos parlamento ir Europos Parlamento rinkimuose, vyksiančiuose 2029 m., taip pat neatmeta galimybės rungtis vietos lygmeniu, ypač Briuselyje.

Oficialus partijos pristatymas numatytas lapkričio 30 d.

