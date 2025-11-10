 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV Aukščiausiasis Teismas atsisakė peržiūrėti sprendimą, įteisinantį vienos lyties asmenų santuokas

2025-11-10 20:20 / šaltinis: BNS
2025-11-10 20:20

JAV Aukščiausiasis Teismas pirmadienį atsisakė nagrinėti bylą, kurioje ginčijama konstitucinė teisė į tos pačios lyties asmenų santuokas pagal istorinį 2015-ųjų sprendimą.

Partnerystė (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

JAV Aukščiausiasis Teismas pirmadienį atsisakė nagrinėti bylą, kurioje ginčijama konstitucinė teisė į tos pačios lyties asmenų santuokas pagal istorinį 2015-ųjų sprendimą.

0

Konservatorių dominuojamas teismas, kaip įprasta, nepateikė savo sprendimo atmesti bylą paaiškinimo.

Kim Davis, buvusi Kentukio apygardos sekretorė, kuri nepaisė teismo nutarimo ir atsisakė išduoti santuokos liudijimus tos pačios lyties poroms, paprašė teismo panaikinti sprendimą, kuriuo buvo įteisintos homoseksualų santuokos.

K. Davis buvo įpareigota sumokėti šimtus tūkstančių dolerių žalos atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidų homoseksualų porai, kuri buvo viena iš tokių, kurioms atsisakė išduoti santuokos liudijimą.

Konservatoriai turi daugumą Aukščiausiajame Teisme. K. Davis apskundus sprendimą, LGBTIQ bendruomenė susirūpino, kad teismas, kuris prieš trejus metus panaikino konstitucinę teisę į abortą, gali sutikti peržiūrėti sprendimą dėl tos pačios lyties asmenų santuokų įteisinimo.

Aukščiausiajam Teismui, kuriame yra trys respublikonų prezidento Donaldo Trumpo paskirti asmenys, reikėtų bent keturių balsų, kad jis sutiktų nagrinėti K. Davis apeliaciją.

Prie nepasirašytos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti bylą, nepritarusiųjų nebuvo.

LGBTIQ teisių gynimo grupė „Human Rights Campaign“ pasveikino teismo sprendimą nenagrinėti bylos, kurią iškėlė K. Davis, atsisakymą išduoti santuokos liudijimus tos pačios lyties poroms grindusi savo krikščioniškais religiniais įsitikinimais.

