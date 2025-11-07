Smūgis translyčiams: JAV pasuose liks tik dvi lytys

Teismas šešiais konservatorių balsais prieš tris liberalų balsus nusprendė, kad lyties gimimo metu nurodymas nepažeidžia lygybės principo.
„Lyties įrašymas pase nėra diskriminacija, o istorinis faktas, kaip ir gimimo vieta“, – teigiama sprendime.
Liberalūs teisėjai prieštaravo, kad naujoji politika kelia translyčiams smurto ir pažeminimo grėsmę. Pareiškėjų skunduose teigiama, kad jie dažnai buvo kaltinami dokumentų klastojimu arba buvo žeminamai tikrinami oro uostuose. Nepaisant to, konservatyvi Aukščiausiojo Teismo dauguma palaikė Baltųjų rūmų poziciją.
Kol kas tai yra laikinas sprendimas – galutinis nuosprendis byloje dar nepaskelbtas. Tačiau teisininkai mano, kad tai žymi JAV grįžimą prie griežtos D. Trumpo lyties politikos. Palyginimui, Vokietijoje ir kai kuriose ES šalyse išlieka galimybė dokumentuose pasirinkti „kita“ arba „X“, o lyties keitimo procedūra supaprastinta savęs apibrėžimo įstatymu.
