Vokietijoje daugiau kaip 22 tūkst. žmonių deklaravo esantys kitos lyties nei anksčiau

Nuo 2024 m. lapkričio Vokietijos gyventojai, pateikę pareiškimą civilinės metrikacijos įstaigai, gali pakeisti gimimo metu suteiktą lytį ir vardą, o galimos kategorijos yra vyriška, moteriška, kita ir nenurodyta.
Nors šiuos pakeitimus buvo galima atlikti ir anksčiau, ankstesnės kanclerio Olafo Scholzo centro kairiųjų vyriausybės priimtas Savarankiško apsisprendimo įstatymas tai gerokai palengvino.
Šis įstatymas pakeitė kitą, prieštaringai vertintą Transseksualų įstatymą, pagal kurį norintieji oficialiai pasikeisti lytį ir vardą turėjo praeiti ilgą ir brangiai kainuojantį teisinį procesą, apimantį medicinos ekspertų vertinimą.
Per pirmąjį mėnesį nuo naujojo įstatymo įsigaliojimo savo įrašą registre iš viso pakeitė 7 057 asmenys, rodo Federalinės statistikos tarnybos duomenys, apimantys laikotarpį nuo 2024 m. lapkričio iki 2025 m. liepos mėnesio.
Vėlesniais mėnesiais šis skaičius mažėjo, o gruodžio mėnesį pakeitimų paprašė 2 936 asmenys. Liepos mėnesį įrašą apie savo lytį pakeitė 1 244 piliečiai.
Per 10 mėnesių iki reformos visoje šalyje tai padarė tik 596 žmonės.
Tam, kad galėtų pateikti deklaraciją civilinės metrikacijos įstaigai, žmonės turi užsiregistruoti prieš tris mėnesius.
