TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Donaldas Trumpas paskyrė specialųjį pasiuntinį Baltarusijai

2025-11-10 10:42 / šaltinis: Balsas.lt, Žinių radijas, BNS
JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį paskelbė paskyręs specialųjį pasiuntinį Baltarusijai ir siekiantis, kad būtų paleista daugiau politinių kalinių.

Aliaksandras Lukašenka, Donaldas Trumpas (tv3.lt koliažas)

Savo socialiniame tinkle „Truth Social“ D. Trumpas sakė, kad JAV specialiuoju pasiuntiniu Baltarusijai pasirinko teisininką Johną Coale'ą, jau „sėkmingai susiderėjusį dėl 100 įkaitų paleidimo ir siekiantį dar 50“ kalinių paleidimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip rašė BNS, rugsėjį iš Baltarusijos kalėjimų buvo paleisti 52 šios šalies ir Vakarų valstybių kaliniai. Jų paleidimas įvyko Baltarusijos autoritariniam prezidentui Aliaksandrui Lukašenkai siekiant glaudesnių ryšių su D. Trumpu. 

A. Lukašenka sprendimą suteikti malonę 52 kaliniams priėmė po rugpjūtį įvykusio telefoninio pokalbio su JAV prezidentu. Kalinių paleidimas buvo JAV tarpininkauto susitarimo, pagal kurį sušvelnintos sankcijos Baltarusijos nacionaliniam vežėjui „Belavia“, dalis.

„Norėčiau iš anksto padėkoti Labai Gerbiamam Baltarusijos Prezidentui Aliaksandrui Lukašenkai už tai, kad jis svarsto (...) papildomų žmonių paleidimą“, – sakoma D. Trumpo įraše „Truth Social“.

Žmogaus teisių gynėjų teigimu, A. Lukašenka vis dar laiko apie 1,2 tūkst. politinių kalinių, tarp jų – Nobelio taikos premijos laureatą Alesį Bialiackį ir keletą svarbiausių opozicijos aktyvistų.

