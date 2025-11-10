 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas suteikė malonę Giulianiui ir kitiems įtariamiesiems mėginimu pakeisti 2020 m. rinkimų baigtį

2025-11-10 10:36 / šaltinis: ELTA
2025-11-10 10:36

JAV prokuroras Edas Martinas pranešė, kad prezidentas Donaldas Trumpas suteikė malonę svarbiems asmenims, kurie, kaip įtariama, mėgino suorganizuoti „alternatyvius rinkikus“ ir „atskleisti sukčiavimą balsais“ per 2020 m. rinkimus, pirmadienį paskelbė JAV naujienų portalas „ABC News“.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prokuroras Edas Martinas pranešė, kad prezidentas Donaldas Trumpas suteikė malonę svarbiems asmenims, kurie, kaip įtariama, mėgino suorganizuoti „alternatyvius rinkikus" ir „atskleisti sukčiavimą balsais" per 2020 m. rinkimus, pirmadienį paskelbė JAV naujienų portalas „ABC News".

1

D. Trumpas suteikė malonę žinomiems asmenims, įtariamiems dalyvavus jo bandyme pakeisti rinkimų rezultatus, tarp jų Rudy Giulianiui, Sidney Powellui, Boriuis Epshteynui, Johnui Eastmanui ir Markui Meadowsui, taip pat 72 kitiems asmenims, įtariamiems dalyvavus bandyme užginčyti 2020 m. rinkimų rezultatus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

JAV prezidento įsakas suteikti malonę, kuris, pasak „ABC News“, buvo pasirašytas penktadienį, apima visus prezidento bendrininkus, kurie buvo nuteisti Džordžijoje dėl mėginimo įgyvendinti platesnį planą panaikinti rinkimų rezultatus.

Keturi iš malonės gavėjų teisme buvo pripažinę savo kaltę.

„Šis įsakas užbaigia rimtą nacionalinę neteisybę, padarytą Amerikos žmonėms po 2020 m. prezidento rinkimų, ir tęsia nacionalinio susitaikymo procesą“, – teigiama malonės suteikimo įsake.

„ABC News“ priduria, kad įsake aiškiai nurodyta, kad pačiam D. Trumpui malonė nesuteikiama.

ELTA primena, kad po 2020 m. pralaimėtų prezidento rinkimų demokratui Joe Bidenui, D. Trumpas ilgai atsisakė pripažinti savo pralaimėjimą ir tvirtino, kad pergalė iš jo buvo pavogta sukčiaujant.

Džordžija buvo viena iš valstijų, vaidinusių lemiamą vaidmenį 2020 m. rinkimų baigčiai. J. Bidenas čia laimėjo tik maždaug 12 tūkst. balsų persvara. D. Trumpas siekė, kad rinkimų rezultatai čia, kaip ir kitose valstijose, būtų pakeisti. Be kita ko, D. Trumpas tada per valandą trukusį pokalbį telefonu su vyriausiuoju Džordžijos rinkimų prižiūrėtoju, savo respublikonų kolega Bradu Raffenspergeriu atvirai ragino jį „rasti“ pakankamai balsų už jį, kad rezultatai būtų „perskaičiuoti“ jo naudai.

„Noriu rasti tik 11 780 balsų (...), nes mes laimėjome šioje valstijoje“, – teigė D. Trumpas per pokalbį, kurio ištraukos vėliau pateko į viešumą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

