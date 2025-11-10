 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Laikinasis Sirijos prezidentas Vašingtone susitiks su Trumpu

2025-11-10 08:58 / šaltinis: ELTA
2025-11-10 08:58

Laikinasis Sirijos prezidentas Ahmedas al Sharaa pirmadienį, praėjus kelioms dienoms po to, kai Jungtinės Amerikos Valstijos atšaukė jam įvestas sankcijas, Baltuosiuose rūmuose turėtų susitikti su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.

Laikinasis Sirijos prezidentas Vašingtone susitiks su Trumpu. EPA-ELTA nuotr.

Laikinasis Sirijos prezidentas Ahmedas al Sharaa pirmadienį, praėjus kelioms dienoms po to, kai Jungtinės Amerikos Valstijos atšaukė jam įvestas sankcijas, Baltuosiuose rūmuose turėtų susitikti su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.

REKLAMA
1

Tai pirmasis kurio nors Sirijos prezidento vizitas Vašingtone nuo 1946 m. Pranešama, kad derybų metu daugiausia dėmesio bus skiriama Sirijos prisijungimui prie JAV vadovaujamo kovos su „Islamo valstybe“ (IS) aljanso.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Susitikimo išvakarėse Sirijos vyriausybė paskelbė, kad pradeda didelio masto operaciją prieš IS narius. 2014 m. ši grupuotė užėmė dideles Sirijos ir kaimyninio Irako teritorijas, o vienu metu kontroliavo apie trečdalį Sirijos ir 40 proc. Irako. IS laikoma nugalėta kariniu požiūriu, tačiau Sirijoje ir Irake vis dar veikia apie 2,5 tūkst. smogikų, kurie toliau rengia atakas.

REKLAMA
REKLAMA

Valdant buvusiam prezidentui Basharui al Assadui, Sirija dėl kruvino pilietinio karo daugelį metų buvo izoliuota tarptautiniu mastu. Gruodžio pradžioje sukilėlių aljansas, vadovaujamas islamistinės grupuotės „Hayat Tahrir al-Sham“ (HTS), nuvertė B. al Assadą. HTS lyderis A. al Sharaa dabar vadovauja šaliai kaip pereinamojo laikotarpio prezidentas, o naujieji lyderiai nori vėl integruoti Siriją į tarptautinę bendruomenę.

Tai jau antras A. al Sharaa vizitas JAV. Rugsėjį jis tapo pirmuoju Sirijos prezidentu per beveik 60 metų, sakiusiu kalbą Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos visuotiniuose debatuose. Jis su D. Trumpu dar buvo susitikęs gegužę Saudo Arabijoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų