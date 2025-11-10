Iš pareigų pasitraukus BBC vadovui, Donaldas Trumpas užsipuolė „korumpuotus žurnalistus“

D. Trumpas sakė, kad buvo demaskuoti „korumpuoti žurnalistai“, ir pridūrė, kad „tai labai nesąžiningi žmonės, kurie bandė žengti ant prezidento rinkimų svarstyklių“.
Kritika kilo dėl klipų, sujungtų iš 2021 metų sausio 6 dieną pasakytos D. Trumpo kalbos, kai jis buvo apkaltintas kurstęs minios išpuolį prieš JAV Kapitolijų, kuriuo siekta išlaikyti jį valdžioje, nepaisant pralaimėto bandymo būti perrinktam
