JAE tikriausiai neprisijungs prie stabilizavimo pajėgų Gazos Ruože, teigia aukštas pareigūnas

2025-11-10 10:24 / šaltinis: ELTA
2025-11-10 10:24

Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE) neplanuoja prisijungti prie tarptautinių stabilizavimo pajėgų Gazos Ruože, nes joms trūksta aiškios struktūros, pirmadienį pareiškė vienas aukštas pareigūnas.

Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)

Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE) neplanuoja prisijungti prie tarptautinių stabilizavimo pajėgų Gazos Ruože, nes joms trūksta aiškios struktūros, pirmadienį pareiškė vienas aukštas pareigūnas.

0

„JAE dar nemato aiškios stabilizavimo pajėgų struktūros ir tokiomis aplinkybėmis tikriausiai nedalyvaus tokių pajėgų veikloje“, – Abu Dabio strateginių debatų forume sakė JAE prezidento patarėjas Anwaras Gargashas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Buvo manoma, kad JAV koordinuojamų tarptautinių pajėgų veikloje greičiausiai dalyvaus Egipto, Kataro, Turkijos ir JAE kariai. Praėjusią savaitę JAV prezidentas Donaldas Trumpas nurodė manantis, kad šios pajėgos „labai greitai“ bus nusiųstos į Gazos Ruožą, kur galioja trapios paliaubos, sustabdžiusios dvejus metus vykusį karą.

Naftos turtingi JAE yra viena iš nedaugelio arabų valstybių, palaikančių oficialius santykius su Izraeliu. JAE 2020 m. per pirmąją D. Trumpo kadenciją prezidento poste pasirašė vadinamuosius Abraomo susitarimus.

