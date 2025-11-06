 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Nyderlandų teismas atmetė iniciatyvą uždrausti ginklų eksportą į Izraelį dėl Gazos Ruožo

2025-11-06 15:20 / šaltinis: ELTA
2025-11-06 15:20

Nyderlandų teismas ketvirtadienį atmetė propalestinietiškų aktyvistų inicijuotą bylą, kuria siekta priversti Nyderlandus stabdyti prekybą ir ginklų eksportą į Izraelį dėl karo Gazos Ruože.

Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)

0

10 nevyriausybinių organizacijų grupė apkaltino Nyderlandų valstybę, kad ši daro per mažai, jog užkirstų kelią, anot jų, „genocidui“ Gazos Ruože, ir vykdo „aiškiai neteisėtą“ užsienio politiką Izraelio atžvilgiu. Jos ragino teisėjus visiškai uždrausti ginklų eksportą į Izraelį, uždrausti eksportuoti karinius šunis ir drausti prekybą okupuotose teritorijose.

Hagos apeliacinis teismas atmetė organizacijų pateiktą apeliacijos pagrindimą ir nurodė joms padengti bylinėjimosi išlaidas.

„Nors tikėtina, kad egzistuoja genocido ir rimtų žmogaus teisių pažeidimų rizika, teismas iš principo neturi teisės nurodyti valstybei, kokių priemonių reikia imtis siekiant užkirsti tam kelią“, – pareiškime nurodė teismas. 

Teismas taip pat pažymėjo, kad Nyderlandų valstybė jau ėmėsi tam tikrų veiksmų. Pavyzdžiui, valdžios institucijos neišduoda licencijų eksportuoti karines prekes, jei esama rizikos, kad jos bus panaudotos Gazos Ruože.

Posėdžių metų vyriausybės advokatai neigė, kad Nyderlandų užsienio politika Izraelio atžvilgiu yra neteisėta, ir akcentavo, jog valdžios institucijos visada kiekvienu konkrečiu atveju svarsto, ar išduoti eksporto licencijas.

Hagos apeliacinis teismas nuosprendį turėjo paskelbti spalio 8 d., tačiau teisėjai nusprendė palaukti, kol Aukščiausiasis Teismas priims sprendimą panašioje byloje.

Skelbdamas atitinkamą nuosprendį, Aukščiausiasis Teismas pareiškė, kad Nyderlandų vyriausybė turi nuspręsti, ar eksportuoti detales, naudojamas Izraelio naikintuvuose F-35 Gazos Ruože. Nyderlandų vyriausybė po Aukščiausiojo Teismo sprendimo nusprendė palikti galioti esamą draudimą gabenti tokias detales.

