TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Paskutiniai „Hamas“ grąžinti palaikai – Izraelio ir Argentinos pilietybę turėjusio įkaito

2025-11-08 12:13 / šaltinis: ELTA
2025-11-08 12:13

Izraelis nustatė, kad paskutiniai „Hamas" ir „Islamiškojo džihado" iš Gazos grąžinti palaikai priklauso Izraelio ir Argentinos piliečiui Liorui Rudaeffui, šeštadienį pranešė Izraelio kariuomenė.

Paskutiniai „Hamas“ grąžinti palaikai – Izraelio ir Argentinos pilietybę turėjusio įkaito (nuotr. SCANPIX)

Izraelis nustatė, kad paskutiniai „Hamas“ ir „Islamiškojo džihado“ iš Gazos grąžinti palaikai priklauso Izraelio ir Argentinos piliečiui Liorui Rudaeffui, šeštadienį pranešė Izraelio kariuomenė.

0

61-erių metų L. Rudaeffas buvo nužudytas Nir Yitžako kibuce, kai 2023 m. spalio 7 d., per žiaurų valstybės sieną kirtusį „Hamas“ išpuolį prieš Izraelį, po kurio Gazoje kilo karas, kartu su keturiais kitais gyventojais bandė apsaugoti savo bendruomenę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tą dieną savanorio greitosios pagalbos vairuotojo kūnas buvo išvežtas į Palestinos teritoriją ir ten laikytas iki penktadienio, kai jo palaikai buvo grąžinti pagal praeitą mėnesį JAV tarpininkaujant pasiekto susitarimo dėl ugnies nutraukimo Gazoje sąlygas.

„Nacionaliniam teismo medicinos institutui užbaigus identifikavimo procesą... IDF atstovai informavo Lioro Rudaeffo šeimą, kad jis buvo grąžintas palaidoti“, – pranešė Izraelio kariuomenė.

Aktyvistų grupė „Įkaitų ir dingusių šeimų forumas“ palankiai įvertino šį palaikų grąžinimą.

„Lioro grąžinimas suteikia šiek tiek paguodos šeimai, kuri daugiau nei dvejus metus gyveno kankinama nežinomybės ir abejonių, – teigiama organizacijos pranešime. – Nenurimsim, kol paskutinis įkaitas sugrįš namo.“

Prasidėjus paliauboms, „Hamas“ paleido visus 20 gyvų įkaitų, kurie buvo pagrobti per 2023 m. spalio 7 d. išpuolį.

Savo ruožtu Izraelis paleido šimtus jo kalėjimuose laikytų palestiniečių kalinių.

Iš 28 negyvų įkaitų, kuriuos „Hamas“ sutiko perduoti pagal susitarimą, kol kas grąžinti 23 – 20 izraeliečių, vieno Tailando, vieno Nepalo ir vieno Tanzanijos piliečio palaikai, tarp kurių yra ir paskutinysis perduotas kūnas.

Paskutiniai penki mirę įkaitai – tai keturi 2023 m. spalio 7 d. pagrobti asmenys (trys izraeliečiai ir vienas tailandietis) bei 2014 m. Gazos Ruože vykusiame kare žuvusio kario palaikai.

Izraelis kaltina „Hamas“ vilkinant grąžinti mirusių įkaitų kūnus, o palestiniečių grupuotė teigia, kad procesas vyksta lėtai, nes daugelis kūnų yra palaidoti po subombarduotos Gazos griuvėsiais.

Izraelio premjero Benjamino Netanjahu kanceliarija šeštadienį dar kartą paragino „Hamas“ laikytis savo įsipareigojimų ir grąžinti likusius įkaitų kūnus.

„Mes nesileisime į kompromisus ir dėsime visas pastangas, kol grąžinsime visus žuvusius įkaitus, iki paskutiniojo“, – teigiama kanceliarijos pareiškime.

