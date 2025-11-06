„Net naciai nieko panašaus nedarė“: „Hamas“ paleistas įkaitas papasakojo, ką patyrė

Interviu Izraelio televizijos kanalui „Channel 13“ jis teigė, kad grupuotė jį kankino Gazos Ruože, siekdami „sunaikinti jo žmogiškąjį orumą“, cituoja „Bild“.
„Jie nuplėšė nuo manęs visus drabužius, visą apatinį trikotažą. Jie mane surišo, buvau visiškai nuogas. Mane draskė į gabalus, merdėjau be maisto. Tai buvo seksualinis smurtas, o jų pagrindinis tikslas buvo mane pažeminti. Tikslas buvo palaužti mano orumą. Ir būtent tai jie ir padarė. Man sunku apie tai kalbėti, tai buvo baisiausia“, – pasakojo R. Braslavskis.
Jo teigimu, „Hamas“ kovotojai siūlė jam maisto mainais už atsivertimą į islamą, bet jis atsisakė.
„Net naciai nieko panašaus nedarė. Hitlerio laikais niekas taip nebūtų pasielgęs. Kol buvau ten, kiekvieną dieną sau sakydavau: „Aš išgyvenau dar vieną dieną pragare. Rytoj atsibusiu naujame pragare“. Ir vėl. Ir vėl. Atrodė, kad tai niekada nesibaigs“, – pasakojo buvęs įkaitas.
R. Braslavskis buvo pagrobtas iš muzikos festivalio „Nova“ „Hamas“ atakos dieną 2023 m. spalio 7 d.
2024 m. rugpjūčio mėn. teroristai paskelbė vaizdo įrašą, kuriame jis atrodė išsekęs ir maldavo pasigailėti. 2025 m. spalio mėn. pagal įkaitų mainų sandorį R. Braslavskis buvo paleistas. Jis pats sako, kad „grįžo po susitikimo su pačiu velniu“.
Įkaitų mainai
Praėjusį mėnesį pradėjus galioti paliauboms, islamistų grupuotė „Hamas“ paleido visus 20 gyvų įkaitų, paimtų per 2023 metų spalio 7 dienos išpuolį prieš Izraelį, dėl kurio prasidėjo karas.
Mainais už tai Izraelis paleido šimtus savo sulaikytų palestiniečių kalinių.
Iš 28 žuvusių įkaitų palaikų, kuriuos „Hamas“ sutiko perduoti pagal susitarimą, iki šiol buvo grąžinti 21-eri: 19 izraeliečių, vieno Tailando ir vieno Nepalo piliečio kūnai.
Izraelis sutiko grąžinti 15 palestiniečių palaikus už kiekvieną gautą žuvusį įkaitą.
Izraelis kaltina „Hamas“ delsiant grąžinti žuvusių įkaitų kūnus, o palestiniečių grupuotė teigia, kad procesas vyksta lėtai, nes daugelis jų palaidoti po Gazos Ruožo griuvėsiais.
Paliaubų nepaisymas
Nuo to laiko, kai pagal JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos planą spalio 10 d. tarp Izraelio ir Palestinos islamistų organizacijos „Hamas“ įsigaliojo paliaubos, įvyko ne vienas kruvinas incidentas.
„Hamas“ kontroliuojamos sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, per tą laiką žuvo daugiau nei 240 palestiniečių. Per išpuolius Gazos Ruože žuvo ir keletas Izraelio karių.
