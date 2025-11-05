Gazos Ruožo ligoninė praneša pagal paliaubų ir mainų susitarimą gavusi 15 palestiniečių kūnus

„Į Nassero medicinos kompleksą Gazos Ruože atkeliavo dešimtoji palestiniečių kankinių kūnų partija, kurią sudaro 15 kankinių“, – pareiškime teigė ligoninė ir kartu pažymėjo, kad pagal susitarimą iš viso jau buvo gauti 285 žmonių kūnai.
Jie buvo perduoti mainais už dar vieno įkaito kūną, kuris antradienį buvo grąžintas iš Gazos Ruožo – tai JAV ir Izraelio pilietybę turėjęs karys Itay Chenas.
Vadovaujantis tarpininkaujant JAV sudaryto susitarimo, galiojančio nuo spalio 10 d., sąlygomis, Izraelis turi grąžinti 15 palestiniečių palaikus už kiekvieną atgautą Izraelio įkaito, laikyto Gazos Ruože, kūną.
Prasidedant paliauboms, „Hamas“ Gazos Ruože laikė 48 įkaitus – 20 gyvų ir 28 negyvus. Nuo to laiko smogikai paleido visus gyvus belaisvius ir atidavė 21-o mirusio įkaito palaikus.
Izraelis kaltina „Hamas“ vilkinant kūnų perdavimo procesą, tačiau palestiniečių grupuotė savo ruožtu tikina, kad jis yra lėtas, nes daugybė palaikų yra palaidoti po Gazos Ruožo griuvėsiais. Ji ne kartą paragino tarpininkus ir Raudonąjį Kryžių suteikti jai reikiamą įrangą ir personalą, kad būtų galima paimti kūnus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!