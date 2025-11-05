 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Gazos Ruožo ligoninė praneša pagal paliaubų ir mainų susitarimą gavusi 15 palestiniečių kūnus

2025-11-05 16:56 / šaltinis: ELTA
2025-11-05 16:56

Gazos Ruožo Nassero ligoninė, įsikūrusi pietiniame Kan Juniso mieste, trečiadienį pranešė, kad pagal tarpininkaujant JAV sudarytą paliaubų ir mainų susitarimą gavo 15 palestiniečių kalinių kūnus.

Gazos Ruožas BNS Foto

Gazos Ruožo Nassero ligoninė, įsikūrusi pietiniame Kan Juniso mieste, trečiadienį pranešė, kad pagal tarpininkaujant JAV sudarytą paliaubų ir mainų susitarimą gavo 15 palestiniečių kalinių kūnus.

0

„Į Nassero medicinos kompleksą Gazos Ruože atkeliavo dešimtoji palestiniečių kankinių kūnų partija, kurią sudaro 15 kankinių“, – pareiškime teigė ligoninė ir kartu pažymėjo, kad pagal susitarimą iš viso jau buvo gauti 285 žmonių kūnai.

Jie buvo perduoti mainais už dar vieno įkaito kūną, kuris antradienį buvo grąžintas iš Gazos Ruožo – tai JAV ir Izraelio pilietybę turėjęs karys Itay Chenas.

Vadovaujantis tarpininkaujant JAV sudaryto susitarimo, galiojančio nuo spalio 10 d., sąlygomis, Izraelis turi grąžinti 15 palestiniečių palaikus už kiekvieną atgautą Izraelio įkaito, laikyto Gazos Ruože, kūną.

Prasidedant paliauboms, „Hamas“ Gazos Ruože laikė 48 įkaitus – 20 gyvų ir 28 negyvus. Nuo to laiko smogikai paleido visus gyvus belaisvius ir atidavė 21-o mirusio įkaito palaikus.

Izraelis kaltina „Hamas“ vilkinant kūnų perdavimo procesą, tačiau palestiniečių grupuotė savo ruožtu tikina, kad jis yra lėtas, nes daugybė palaikų yra palaidoti po Gazos Ruožo griuvėsiais. Ji ne kartą paragino tarpininkus ir Raudonąjį Kryžių suteikti jai reikiamą įrangą ir personalą, kad būtų galima paimti kūnus.

