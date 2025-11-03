Aukščiausio rango diplomatai su Turkija priešakyje ragina Gazoje paskelbti nuolatines paliaubas

Septynių šalių, tarp kurių buvo Kataras, Saudo Arabija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Jordanija, Pakistanas ir Indonezija bei susitikimo šeimininkė Turkija, užsienio reikalų ministrai susitarė, kad vienintelis būdas pasiekti ilgalaikę taiką yra dviejų valstybių sambūviu pagrįstas sprendimas, po susitikimo Stambule pranešė Turkijos užsienio reikalų ministras Hakanas Fidanas.
Dviejų valstybių sambūviu pagrįstas sprendimas reiškia, kad šalia Izraelio taikiai gyvuotų ir nepriklausoma Palestinos valstybė.
Buvo prognozuojama, kad aukščiausio rango diplomatų diskusijų metu daugiausiai dėmesio bus skiriama trapioms Izraelio ir „Hamas“ paliauboms, kurios prasidėjo spalio 10 d., bei antrajam JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos plano etapui.
Tačiau H. Fidanas apie jokius konkrečius rezultatus nepranešė.
20 punktų plane raginama nuginkluoti Palestinos islamistų grupuotę „Hamas“ ir neleisti jai ateityje dalyvauti politiniame Gazos Ruožo gyvenime, tačiau dėl šių dviejų klausimų kyla itin daug ginčų. Plane taip pat numatyta suformuoti tarptautines pajėgas, kurios padėtų stabilizuoti saugumą Palestinos teritorijoje.
Artimus ryšius su „Hamas“ palaikanti Turkija atliko svarbų vaidmenį derybose dėl paliaubų. Artėjant pirmadienio susitikimui, H. Fidanas šeštadienį Stambule susitiko su „Hamas“ politinio biuro nariais, su kuriais aptarė paliaubas.
H. Fidanas pabrėžė, kad „Hamas“ yra pasirengusi perduoti Gazos Ruožo administravimą Palestinos savivaldai, tačiau pažymėjo, kad tarptautinių taikos palaikymo pajėgų dislokavimui reikės Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos suteiktų įgaliojimų.
Pirmadienio susitikime turėjo būti atstovaujama ir Egiptui, kuris taip pat atliko svarbų vaidmenį tarpininkaujant derybose tarp Izraelio ir „Hamas“, tačiau jo užsienio reikalų ministras dėl kitų įsipareigojimų į susitikimą atvykti negalėjo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!