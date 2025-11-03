 
Kalendorius
Lapkričio 3 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Aukščiausio rango diplomatai su Turkija priešakyje ragina Gazoje paskelbti nuolatines paliaubas

2025-11-03 20:17 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 20:17

Pirmadienį įtakingų musulmoniškų valstybių grupė paragino Izraelį ir „Hamas“ laikytis trapių paliaubų Gazos Ruože, pabrėždama, kad, siekiant ilgalaikio konflikto sprendimo, reikia imtis tolesnių veiksmų.

Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)

Pirmadienį įtakingų musulmoniškų valstybių grupė paragino Izraelį ir „Hamas“ laikytis trapių paliaubų Gazos Ruože, pabrėždama, kad, siekiant ilgalaikio konflikto sprendimo, reikia imtis tolesnių veiksmų.

REKLAMA
0

Septynių šalių, tarp kurių buvo Kataras, Saudo Arabija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Jordanija, Pakistanas ir Indonezija bei susitikimo šeimininkė Turkija, užsienio reikalų ministrai susitarė, kad vienintelis būdas pasiekti ilgalaikę taiką yra dviejų valstybių sambūviu pagrįstas sprendimas, po susitikimo Stambule pranešė Turkijos užsienio reikalų ministras Hakanas Fidanas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dviejų valstybių sambūviu pagrįstas sprendimas reiškia, kad šalia Izraelio taikiai gyvuotų ir nepriklausoma Palestinos valstybė.

REKLAMA
REKLAMA

Buvo prognozuojama, kad aukščiausio rango diplomatų diskusijų metu daugiausiai dėmesio bus skiriama trapioms Izraelio ir „Hamas“ paliauboms, kurios prasidėjo spalio 10 d., bei antrajam JAV prezidento Donaldo Trumpo taikos plano etapui.

REKLAMA

Tačiau H. Fidanas apie jokius konkrečius rezultatus nepranešė.

20 punktų plane raginama nuginkluoti Palestinos islamistų grupuotę „Hamas“ ir neleisti jai ateityje dalyvauti politiniame Gazos Ruožo gyvenime, tačiau dėl šių dviejų klausimų kyla itin daug ginčų. Plane taip pat numatyta suformuoti tarptautines pajėgas, kurios padėtų stabilizuoti saugumą Palestinos teritorijoje.

REKLAMA
REKLAMA

Artimus ryšius su „Hamas“ palaikanti Turkija atliko svarbų vaidmenį derybose dėl paliaubų. Artėjant pirmadienio susitikimui, H. Fidanas šeštadienį Stambule susitiko su „Hamas“ politinio biuro nariais, su kuriais aptarė paliaubas.

H. Fidanas pabrėžė, kad „Hamas“ yra pasirengusi perduoti Gazos Ruožo administravimą Palestinos savivaldai, tačiau pažymėjo, kad tarptautinių taikos palaikymo pajėgų dislokavimui reikės Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos suteiktų įgaliojimų.

Pirmadienio susitikime turėjo būti atstovaujama ir Egiptui, kuris taip pat atliko svarbų vaidmenį tarpininkaujant derybose tarp Izraelio ir „Hamas“, tačiau jo užsienio reikalų ministras dėl kitų įsipareigojimų į susitikimą atvykti negalėjo.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gazos ruožas (nuotr. SCANPIX)
Gaza palaidota po 61 mln. tonų griuvėsių (4)
Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)
Izraelis ir „Hamas“ kaltina vienas kitą pažeidus paliaubas Gazoje (1)
Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)
Tikimasi, kad Izraelis atidarys pagrindinį sienos perėjimo punktą į Gazos Ruožą
Gazos Ruožo ministerija: nuo kovų atnaujinimo žuvo 1 163 žmonės BNS Foto
JT ir Raudonasis Kryžius reikalauja atverti visas perėjas į Gazos Ruožą, kad būtų galima įvežti pagalbą

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų