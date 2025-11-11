Bryanto karjeros rekordas lėmė galingą „Hapoel“ pergalę prieš „Baskonia“

Po lygaus pirmojo kėlinio „Hapoel“ truktelėjo į priekį antrojo pradžioje, kai pelnė 6 taškus be atsako – 34:26. Panašus skirtumas laikėsi visą laiką, kol jo dviženkliu nepavertė pirmąją mačo dalį tritaškiu užbaigęs Vasilije Micičius – 58:48.
Po didžiosios pertraukos skirtumas buvo išaugęs iki 14 taškų (67:53), bet „Baskonia“ spurtas 8:0 deficitą gerokai apkarpė – 66:71. Netrukus jau šeimininkai laimėjo atkarpą 11:0 (84:68), bet per likusį laiką pasižymėjo tik svečiai – 74:86.
Lemiamą atkarpą „Hapoel“ pradėjo 10:2 (96:76), įgijo rekordinį pranašumą ir per likusias beveik 7 minutes baskai atsitiesti šansų nebeturėjo.
Antrą savaitę iš eilės karjeros rekordą fiksavo Elijah Bryantas – šįkart pelnė 24 taškus ir surinko 38 naudingumo balus. Pastarasis rodiklis yra naujas geriausias asmeninis pasiekimas turnyre, tuo tarpu rezultatyviausiu maču lieka 26 taškų pasirodymas. Praėjusią savaitę amerikietis į Dubajaus „Dubai“ krepšį sumetė 25 taškus ir užfiksavo 36 balų efektyvumą.
20 minučių žaidęs T.Sedekerskis pelnė 4 taškus (2/2 dvitaškiai, 0/1 tritaškiai), atkovojo 3 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, kartą suklydo, 2 sykius prasižengė ir surinko 5 naudingumo balus.
„Hapoel“: Elijah Bryantas 24 (9 atk. kam., 38 naud. bal.), Chrisas Jonesas ir Antonio Blakeney po 15, Collinas Malcolmas ir Vasilije Micičius po 11, Tyleris Ennisas (3/3 tritaškiai, 6 min.) ir Danielis Oturu (5 atk. kam.) po 10, Johnathanas Motley 8.
„Baskonia“: Timothe Luwawu-Cabarrot 19, Mamadi Diakite 13, Matteo Spagnolo (18 naud. bal.) ir Hamidou Diallo po 11, Kobi Simmonsas 10, Artūras Kurucas 9, Markusas Howardas 8 (2/8 tritaškiai).
