„Surne“ su Normantu surengė puolimo vakarėlį FIBA Europos taurėje

Dar nesužaidus nė 35 minučių šeimininkai buvo įmetę 108 taškus (108:88) ir tik paskutinėje atkarpoje leido varžovams apkarpyti deficitą.
Bilbao klubas pataikė 16 tritaškių iš 35 ir atliko 34 rezultatyvius perdavimus.
M.Normantas aikštėje praleido 17 minučių ir per jas pelnė 9 taškus (0/1 dvit., 3/8 trit.), atkovojo ir prarado po kamuolį, perėmė 2, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, 4 sykius prasižengė ir surinko 8 naudingumo balus.
Nugalėtojams 29 taškus sumetė Justinas Jaworskis (7/12 trit.), 18 pridėjo Luke'as Petrasekas. Čekijos ekipai po 25 taškus pelnė Anthony Williamsas ir Jacobas Grovesas.
