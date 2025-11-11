 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

„Surne“ su Normantu surengė puolimo vakarėlį FIBA Europos taurėje

2025-11-11 22:52 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-11 22:52

Margirio Normanto ginamas Bilbao „Surne“ (4/1) FIBA Europos taurės mače namie 115:100(37:25, 28:21, 23:31, 27:23) neturėjo vargo su Brno PUMPA (1/4) klubu iš Čekijos.

Normantas (Klubo nuotr.)

Margirio Normanto ginamas Bilbao „Surne“ (4/1) FIBA Europos taurės mače namie 115:100(37:25, 28:21, 23:31, 27:23) neturėjo vargo su Brno PUMPA (1/4) klubu iš Čekijos.

0

Dar nesužaidus nė 35 minučių šeimininkai buvo įmetę 108 taškus (108:88) ir tik paskutinėje atkarpoje leido varžovams apkarpyti deficitą.

Bilbao klubas pataikė 16 tritaškių iš 35 ir atliko 34 rezultatyvius perdavimus.

M.Normantas aikštėje praleido 17 minučių ir per jas pelnė 9 taškus (0/1 dvit., 3/8 trit.), atkovojo ir prarado po kamuolį, perėmė 2, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, 4 sykius prasižengė ir surinko 8 naudingumo balus.

Nugalėtojams 29 taškus sumetė Justinas Jaworskis (7/12 trit.), 18 pridėjo Luke'as Petrasekas. Čekijos ekipai po 25 taškus pelnė Anthony Williamsas ir Jacobas Grovesas.

