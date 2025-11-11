 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Partizan“ stebuklas: pralaimėta 0:22 atkarpa, tačiau pergalė išplėšta

2025-11-11 23:31 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-11 23:31

Eurolygos dešimtojo turo rungtynėse Belgrado „Partizan“ (4/6) ekipa savoje arenoje 78:76 (19:20, 17:12, 28:17, 14:27) įveikė Monako „AS Monaco“ (6/4) krepšininkus.

D.Washingtonas vedė komandą į pergalę

Eurolygos dešimtojo turo rungtynėse Belgrado „Partizan“ (4/6) ekipa savoje arenoje 78:76 (19:20, 17:12, 28:17, 14:27) įveikė Monako „AS Monaco“ (6/4) krepšininkus.

0

Galingai rungtynes pradėjo „Partizan“ ekipa – 15:4. Čia pat svečiai atsakė spurtu 16:2 ir išsiveržė į priekį (20:17) bei pirmavo pasibaigus pirmajam kėliniui – 20:19. Antrajame ketvirtyje nė vienai komandai atitrūkti nepavyko, bet šeimininkai išliko priekyje – 36:32.

Po didžiosios pertraukos mačo kontrolę į savo rankas tvirtai perėmė „Partizan“ – atkarpa 11:2 leido susikrauti solidų pranašumą – 59:43. Sužaidus tris kėlinius komandas skyrė 15 taškų – 64:49.

Ketvirtajame ketvirtyje sužaidus beveik 3 minutes Serbijos klubas jau turėjo 20 taškų atsargą – 74:54. Vis dėlto tai nebuvo viskas šiame susitikime – „AS Monaco“ laimėjo atkarpą 22:0 ir išsiveržė į priekį – 76:74. Vis dėlto per likusias 2 minutes svečiai nepasižymėjo – Aleksejus Pokuševskis lygino rezultatą, o tada Bruno Fernando sumetė baudas (78:76) ir 1 min. bei 43 sek. abi komandos metė pro šalį.

Lemiamos atakos metu Mike‘as Jamesas galėjo tritaškių išplėšti pergalę, tačiau nepataikė. Iš viso per minėtą atkarpą abi ekipos prametė 8 sykius.

„Partizan“: Duane‘as Washingtonas 22 (4/10 tritaškiai), Aleksejus Pokuševskis 17 (3/6 tritaškiai, 7 atk. kam.), Sterlingas Brownas ir Nickas Calathesas (2/5 tritaškiai) po 10.

„AS Monaco“: Nikola Mirotičius 17 (8 atk. kam.), Alpha Diallo ir Mike‘as Jamesas (5 rez. perd.) po 13, Nemanja Nedovičius 8.

