  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Virtus“ namie susitvarkė su„Anadolu Efes“ pasipriešinimu

2025-11-11 23:25 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-11 23:25

Bolonijos ekipa šventė pergalę

Eurolygoje Bolonijos „Virtus“ (5/5) ekipa namie 99:89 (28:24, 20:21, 28:28, 23:16) įveikė Stambulo „Anadolu Efes“ (3/7) krepšininkus.

0

Rungtynės prasidėjo rezultatyviai ir Bolonijos klubas buvo įgijęs 5 taškų pranašumą (12:7), bet netrukus priekyje jau buvo svečiai – 17:16. Vis tik iki kėlinio pabaigos „Virtus“ susigrąžino persvarą – 28:24.

Antrojo kėlinio metu „Anadolu Efes“ buvo išlyginę rezultatą po Jordano Loydo dvitaškio (35:35), bet šeimininkus traukė Alenas Smailagičius – 41:39. Ketvirčio pabaigoje „Virtus“ minimaliai padidino persvarą – 48:45.

Po pertraukos Bolonijos puolimas vėl buvo sklandus ir Carsenas Edwardsas didino skirtumą iki 7 taškų – 60:53. Svečius traukė Sh.Larkinas (63:67), bet tritaškiu atsakė A.Smailagičius – 70:63. Iki kėlinio pabaigos šeimininkų pranašumas vėl šiek tiek aptirpo – 76:73.

Ketvirtajame kėlinyje Bolonijos klubas vėl šovė į priekį ir Matthew Morganas didino šeimininkų pranašumą iki 9 taškų – 86:77. Vis tik svečiai vėl priartėjo (82:86), tačiau Bolonijos klubą traukė C.Edwardsas – 91:82. Rungtynes šeimininkai laimėjo dviženkliu pranašumu – 99:89.

„Virtus“: Carsenas Edwardsas 21 (5/10 trit.), Alenas Smailagičius 17 (5/7 trit.), Matthew Morganas 13 (3/5 trit.), Karimas Jallow 12, Luca Vildoza (7 rez. per.) ir Mouhametas Dioufas (6 atk. kam.) po 11.

„Anadolu Efes“: Shane’as Larkinas 25 (5/9 trit.), Ercanas Osmani 16 (6 atk. kam.), Nickas Weileris-Babbas 12 (6 rez. per.), Jordanas Loydas 11, Rolandas Šmitas 9 (5 atk. kam.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

