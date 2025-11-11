„Virtus“ namie susitvarkė su„Anadolu Efes“ pasipriešinimu

Rungtynės prasidėjo rezultatyviai ir Bolonijos klubas buvo įgijęs 5 taškų pranašumą (12:7), bet netrukus priekyje jau buvo svečiai – 17:16. Vis tik iki kėlinio pabaigos „Virtus“ susigrąžino persvarą – 28:24.
Antrojo kėlinio metu „Anadolu Efes“ buvo išlyginę rezultatą po Jordano Loydo dvitaškio (35:35), bet šeimininkus traukė Alenas Smailagičius – 41:39. Ketvirčio pabaigoje „Virtus“ minimaliai padidino persvarą – 48:45.
Po pertraukos Bolonijos puolimas vėl buvo sklandus ir Carsenas Edwardsas didino skirtumą iki 7 taškų – 60:53. Svečius traukė Sh.Larkinas (63:67), bet tritaškiu atsakė A.Smailagičius – 70:63. Iki kėlinio pabaigos šeimininkų pranašumas vėl šiek tiek aptirpo – 76:73.
Ketvirtajame kėlinyje Bolonijos klubas vėl šovė į priekį ir Matthew Morganas didino šeimininkų pranašumą iki 9 taškų – 86:77. Vis tik svečiai vėl priartėjo (82:86), tačiau Bolonijos klubą traukė C.Edwardsas – 91:82. Rungtynes šeimininkai laimėjo dviženkliu pranašumu – 99:89.
„Virtus“: Carsenas Edwardsas 21 (5/10 trit.), Alenas Smailagičius 17 (5/7 trit.), Matthew Morganas 13 (3/5 trit.), Karimas Jallow 12, Luca Vildoza (7 rez. per.) ir Mouhametas Dioufas (6 atk. kam.) po 11.
„Anadolu Efes“: Shane’as Larkinas 25 (5/9 trit.), Ercanas Osmani 16 (6 atk. kam.), Nickas Weileris-Babbas 12 (6 rez. per.), Jordanas Loydas 11, Rolandas Šmitas 9 (5 atk. kam.).
