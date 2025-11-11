 
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Mantas Armalis padėjo „Ilves“ pasiekti svarbią pergalę Čempionų lygoje

2025-11-11 23:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-11 23:18

Antradienį ledo ritulio Čempionų lygos aštuntfinalio pirmosiose rungtynėse Tamperės „Iilves“ (Suomija) su Mantu Armaliu svečiuose 3:2 iškovojo pergalę prieš Brėmerhafeno „Fischtown Penguins“ (Vokietija). Vartininkas iš Lietuvos žaidė be keitimų ir atrėmė 18 iš 20 varžovų smūgių į vartus.

Mantas Armalis („Ilves“ nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Antradienį ledo ritulio Čempionų lygos aštuntfinalio pirmosiose rungtynėse Tamperės „Iilves“ (Suomija) su Mantu Armaliu svečiuose 3:2 iškovojo pergalę prieš Brėmerhafeno „Fischtown Penguins“ (Vokietija). Vartininkas iš Lietuvos žaidė be keitimų ir atrėmė 18 iš 20 varžovų smūgių į vartus.

0

Antrojo kėlinio viduryje šeimininkai buvo persvėrę rezultatą (1:2). Į tai įvarčiu atsakė Maticas Torokas, o trečiojo kėlinio pradžioje pasižymėjo Erikas Borgas. Abu įvarčiai buvo pelnyti žaidžiant daugumoje po to, kai Bennetas Rossmy užsidirbo 25 baudos min.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atsakomosios rungtynės lapkričio 19 d. vyks Tamperėje. 2 rungtynių serijos laimėtojai žengs į ketvirtfinalį.

Aukščiausioje Rumunijos lygoje Luko Žukausko atstovaujama „ACSHC Fenestela 68“ komanda išvykoje 3:1 nugalėjo „ACSHC Gheorgheni“. Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą, sykį atakavo vartus ir gavo 7 baudos min.

„ACSHC Fenestela 68“ (21 tšk.) tarp 9 komandų užima 3-ią vietą.

