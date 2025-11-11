Mantas Armalis padėjo „Ilves“ pasiekti svarbią pergalę Čempionų lygoje

Antrojo kėlinio viduryje šeimininkai buvo persvėrę rezultatą (1:2). Į tai įvarčiu atsakė Maticas Torokas, o trečiojo kėlinio pradžioje pasižymėjo Erikas Borgas. Abu įvarčiai buvo pelnyti žaidžiant daugumoje po to, kai Bennetas Rossmy užsidirbo 25 baudos min.
Atsakomosios rungtynės lapkričio 19 d. vyks Tamperėje. 2 rungtynių serijos laimėtojai žengs į ketvirtfinalį.
Aukščiausioje Rumunijos lygoje Luko Žukausko atstovaujama „ACSHC Fenestela 68“ komanda išvykoje 3:1 nugalėjo „ACSHC Gheorgheni“. Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą, sykį atakavo vartus ir gavo 7 baudos min.
„ACSHC Fenestela 68“ (21 tšk.) tarp 9 komandų užima 3-ią vietą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!