TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Jasikevičiaus treniruojama „Fenerbahče“ triumfavo sustabdžiusi „Maccabi“ spurtą

2025-11-11 23:17 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-11 23:17

Eurolygoje pergalių ir pralaimėjimų balansą išlygino Stambulo „Fenerbahče“ (5/5).

W.Baldwinas buvo rezultatyviausias (Scanpix nuotr.)

Eurolygoje pergalių ir pralaimėjimų balansą išlygino Stambulo „Fenerbahče“ (5/5).

0

Turkijos klubas Vokietijoje palaužė Tel Avivo „Maccabi“ (2/8) – 84:75 (20:15, 20:15, 25:26, 19:19).

Prieš rungtynes susitiko „Fenerbahče“ treniruojantis Šarūnas Jasikevičius ir Miuncheno po sunkios traumos sveikstantis Rokas Jokubaitis.

„Fenerbahče“ į priekį truktelėjo antrojo kėlinio pradžioje, o skirtumą tarp komandų dvitaškiu su ketvirčio sirena suapvalino Devonas Hallas – 40:30.

Dar vieną smūgį varžovams Š.Jasikevičiaus kariauna sudavė iškart po ilgosios pertraukos, solidžią persvarą paversdama triuškinančia (51:32). Maža to, Talenas Hortonas-Tuckeris ir Oshae’us Brissettas skaudžiai susidūrė keliais, „Maccabi“ legionierius turėjo palikti aikštelę ir daugiau į ją negrįžo, o T.Hortonas-Tuckeris vėliau rungtyniavo.

Ant parketo ir toliau netrūko pavojingų kontaktų – Tamiras Blattas nesportiškai stabdė Wade’ą Baldwiną, netrukus Armando Bacotas taip pat nubaustas už Romano Sorkino marškinėlių tempimą. Tel Avivo klubas priartėjo, o kėlinį tritaškiu su pražanga uždarė Willas Raymanas – 56:65.

„Maccabi“ tęsė spurtą, o R.Sorkinas dvitaškiu su pražanga išlygino rezultatą – 66:66. Likus trims minutėms svarbų tritaškį įdūrė W.Baldwinas (75:71), o finišo tiesiojoje „Fenerbahče“ atsilaikė sutankinusi gynybą.

Nugalėtojų gretose ryškiausias buvo W.Baldwinas – 26 minutės, 17 taškų (4/9 dvitaškių, 2/5 tritaškių, 3/3 baudų metimų), 4 atkovoti, 3 prarasti ir perimtas kamuolys, 4 rezultatyvūs perdavimai, pražanga bei 16 naudingumo balų.

„Fenerbahče“ dažniau klydo (17:10), bet „Maccabi“ tritaškius metė vos 17 procentų tikslumu (4/23).

Rungtynėms kartu su Damiru Javoru bei Leandro Lezcano teisėjavo ir lietuvis Saulius Račys.

„Fenerbahče“ Miunchene sutiks ir kitą Izraelio klubą Tel Avivo „Hapoel“, o „Maccabi“ Belgrade susitiks su Vitorijos „Baskonia“.

„Maccabi“: Romanas Sorkinas 22 (8 atk. kam.), Jaylenas Hoardas 13 (10 atk. kam.), Jeffas Dowtinas 8, Lonnie Walkeris 7 (0/3 tritaškių).

„Fenerbahče“: Wade'as Baldwinas 17 (4 atk. kam., 4 rez. perd.), Devonas Hallas 15 (3/8 tritaškių, 6 atk. kam.), Talenas Hortonas-Tuckeris 13, Bonzie Colsonas 12 (8/10 baud. met.), Nicolo Melli 8 (4 atk. kam.).

