  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Girtas lietuvis siautėjo lėktuve – grasino, rūkė, triukšmavo: pareigūnai buvo priversti jį išlaipinti jėga

2025-11-11 08:21 / šaltinis: BNS
2025-11-11 08:21

Vilniaus oro uoste pasieniečiams teko tramdyti iš Norvegijos parskridusį gerokai įkaušusį vyrą. Užuot po kelionės grįžęs namo, šis keleivis konvojaus automobiliu buvo išvežtas į policijos komisariatą.

Pasieniečiai jėga iš lėktuvo Vilniaus oro uoste išlaipino girtą keleivį (nuotr. Elta)

0

Šeštadienio naktį sostinės oro uoste dirbantys Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai iš aviacijos saugumo skyriaus sulaukė pagalbos prašymo dėl neblaivaus keleivio.

Lėktuve jis elgėsi agresyviai ir nederamai – rūkė, triukšmavo, bjauriai plūdosi, nuo jo sklido stiprus alkoholio tvaikas.

Kaip skelbia VSAT, susisiekęs su sostinės policijos pareigūnais, orlaivio vadas paprašė jų pagalbos.

Laukiant, kol jie atvyks, į nusileidusį lėktuvą įlipo VSAT pareigūnai. Bet ir tuomet girtas keleivis nenurimo – priešingai, jis ėmė koneveikti pasieniečius, grasino su jais susidoroti, kategoriškai atsisakė išlipti iš orlaivio.

VSAT pareigūnai buvo priversti uždėti jam antrankius ir jėga išlaipinti iš lėktuvo. Po kelių minučių, prie orlaivio privažiavus konvojaus automobiliui, agresyvusis keleivis, 44-erių vilnietis, buvo perduotas policijos pareigūnams. Jie toliau ir aiškinsis šio įvykio aplinkybes.

