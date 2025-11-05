 
Kalendorius
Lapkričio 5 d., trečiadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Paleis kontrabandinius balionus – sės į kalėjimą? Siūlo bausti ir iki gyvos galvos

2025-11-05 16:04 / šaltinis: ELTA
2025-11-05 16:04

 Reaguodama į pasikartojančius Vilniaus oro uosto veiklos trikdžius, sukeliamus kontrabandą gabenančių balionų, Seimo konservatorė Giedrė Balčytytė siūlo įteisinti baudžiamąją atsakomybę už tokias veikas. 

Tarptautinis Vilniaus oro uostas. ELTA / Andrius Ufartas

 Reaguodama į pasikartojančius Vilniaus oro uosto veiklos trikdžius, sukeliamus kontrabandą gabenančių balionų, Seimo konservatorė Giedrė Balčytytė siūlo įteisinti baudžiamąją atsakomybę už tokias veikas. 

REKLAMA
2

Ji įregistravo tai numatančius Baudžiamojo kodekso (BK) ir Kriminalinės žvalgybos įstatymo pakeitimų projektus. 

Jei Seimas pritartų politikės iniciatyvai, už transporto eismo saugumo sutrikdymą grėstų atsakomybė nuo baudos iki laisvės atėmimo – netgi iki gyvos galvos, jei tai turėtų pasekmių žmonių gyvybėms.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bausti bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 3 metų siūloma tą, kuris neteisėtai panaudodamas valdomą ar nevaldomą objektą, judantį oru, žeme ar vandeniu, sukėlė grėsmę saugiam transporto eismui.

REKLAMA
REKLAMA

Jei tai sukeltų pavojingą incidentą arba sutrikdytų saugų transporto eismą, grėstų bauda arba laisvės apribojimas, areštas, arba laisvės atėmimas iki 5 metų.

REKLAMA

Dar griežčiau siūloma bausti, jei dėl tokio incidento įvyko avarija, buvo sunkiai sutrikdyta žmogaus sveikata arba žuvo žmogus, atsirado kitokių sunkių padarinių. Už tai siūloma bausti laisvės atėmimu nuo 3 iki 10 metų.

Didžiausią atsakomybę – laisvės atėmimą nuo 5 iki 20 metų arba laisvės atėmimą iki gyvos galvos siūloma numatyti tais atvejais, jeigu dėl įvykusios avarijos žuvo 2 ar daugiau žmonių arba atsirado kitokių labai sunkių padarinių.

REKLAMA
REKLAMA

Beje, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) narė G. Balčytytė siūlo, kad su transporto eismo saugumo sutrikdymu susijusios veikos būtų pripažįstamos nusikalstamomis ir tais atvejais, kai jos padarytos dėl neatsargumo. Tokiu atveju atsakomybė grėstų ne tik fiziniams, bet ir juridiniams asmenims. 

„Atsakomybė būtų numatoma ne tik kontrabandą gabenančių balionų leidėjams, bet ir visiems, pasitelkiantiems šiuos objektus savo tikslų įgyvendinimui. Šiuo atveju tai būtų kontrabandos užsakovams, balionų priėmėjams, gabentojams“, – sakoma dokumento aiškinamajame rašte. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jame pažymima, kad kontrabandinių balionų leidimas yra laikomas suplanuota, sąmoninga ir prieš Lietuvos valstybės interesus nukreipta ataka.

Kaip teigia pataisas inicijuojanti G. Balčytytė, priešiški režimai gali taikyti ir kitokius hibridinių atakų modelius, todėl siūlomas teisinis reguliavimas būtų platesnis nei galiojęs iki šiol.

REKLAMA

„Teisinis reguliavimas apimtų bet kokios transporto rūšies veiklos trikdymą, naudojant valdomus ar nevaldomus objektus, nepriklausomai nuo jų judėjimo būdo – oru, žeme ar vandeniu“, – sako G. Balčytytė.

Pasiūlyti BK pakeitimai, jos nuomone, padėtų adekvačiai ir savalaikiai reaguoti į greitai kintančias grėsmes ir hibridinių atakų modelius. Šiuo metu galiojantys teisės aktai, parlamentarės vertinimu, nėra pakankami užkardyti hibridines veikas, kurios trikdo ar gali trikdyti įvairių transporto rūšių veiklą.

REKLAMA

Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo kitų metų. 

ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus oro uostų veiklą sutrikdė fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos.

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų