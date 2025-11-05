Paleis kontrabandinius balionus – sės į kalėjimą? Siūlo bausti ir iki gyvos galvos

Ji įregistravo tai numatančius Baudžiamojo kodekso (BK) ir Kriminalinės žvalgybos įstatymo pakeitimų projektus.
Jei Seimas pritartų politikės iniciatyvai, už transporto eismo saugumo sutrikdymą grėstų atsakomybė nuo baudos iki laisvės atėmimo – netgi iki gyvos galvos, jei tai turėtų pasekmių žmonių gyvybėms.
Bausti bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 3 metų siūloma tą, kuris neteisėtai panaudodamas valdomą ar nevaldomą objektą, judantį oru, žeme ar vandeniu, sukėlė grėsmę saugiam transporto eismui.
Jei tai sukeltų pavojingą incidentą arba sutrikdytų saugų transporto eismą, grėstų bauda arba laisvės apribojimas, areštas, arba laisvės atėmimas iki 5 metų.
Dar griežčiau siūloma bausti, jei dėl tokio incidento įvyko avarija, buvo sunkiai sutrikdyta žmogaus sveikata arba žuvo žmogus, atsirado kitokių sunkių padarinių. Už tai siūloma bausti laisvės atėmimu nuo 3 iki 10 metų.
Didžiausią atsakomybę – laisvės atėmimą nuo 5 iki 20 metų arba laisvės atėmimą iki gyvos galvos siūloma numatyti tais atvejais, jeigu dėl įvykusios avarijos žuvo 2 ar daugiau žmonių arba atsirado kitokių labai sunkių padarinių.
Beje, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) narė G. Balčytytė siūlo, kad su transporto eismo saugumo sutrikdymu susijusios veikos būtų pripažįstamos nusikalstamomis ir tais atvejais, kai jos padarytos dėl neatsargumo. Tokiu atveju atsakomybė grėstų ne tik fiziniams, bet ir juridiniams asmenims.
„Atsakomybė būtų numatoma ne tik kontrabandą gabenančių balionų leidėjams, bet ir visiems, pasitelkiantiems šiuos objektus savo tikslų įgyvendinimui. Šiuo atveju tai būtų kontrabandos užsakovams, balionų priėmėjams, gabentojams“, – sakoma dokumento aiškinamajame rašte.
Jame pažymima, kad kontrabandinių balionų leidimas yra laikomas suplanuota, sąmoninga ir prieš Lietuvos valstybės interesus nukreipta ataka.
Kaip teigia pataisas inicijuojanti G. Balčytytė, priešiški režimai gali taikyti ir kitokius hibridinių atakų modelius, todėl siūlomas teisinis reguliavimas būtų platesnis nei galiojęs iki šiol.
„Teisinis reguliavimas apimtų bet kokios transporto rūšies veiklos trikdymą, naudojant valdomus ar nevaldomus objektus, nepriklausomai nuo jų judėjimo būdo – oru, žeme ar vandeniu“, – sako G. Balčytytė.
Pasiūlyti BK pakeitimai, jos nuomone, padėtų adekvačiai ir savalaikiai reaguoti į greitai kintančias grėsmes ir hibridinių atakų modelius. Šiuo metu galiojantys teisės aktai, parlamentarės vertinimu, nėra pakankami užkardyti hibridines veikas, kurios trikdo ar gali trikdyti įvairių transporto rūšių veiklą.
Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo kitų metų.
ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus oro uostų veiklą sutrikdė fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.