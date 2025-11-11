Naktį – neramumai Vilniaus oro uoste: dėl kontrabandinio baliono buvo sutrikusi veikla

Pasak jo, Vilniuje leistis turėjęs iš Madeiros grįžęs lėktuvas buvo nukreiptas į Kauno oro uostą.
Vilniaus oro uostas: iš viso paveikta 470 keleivių
Vilniaus oro uostas antradienio rytą patvirtino, kad naktį iš pirmadienio į antradienį buvo paveikti trys atvykstantys skrydžiai, o nepatogumų dėl sutrikusios oro uosto veiklos patyrė 470 keleivių.
Pasak jo, skrydis iš Amsterdamo buvo nukreiptas į Rygos oro uostą, o iš Madeiros ir Tenerifės – į Kauną.
„Šiąnakt skirtingais laikais buvo įvesti laikini oro eismo ribojimai tik atvykstantiems skrydžiams į Vilniaus oro uostą. Paveikti trys atvykstantys skrydžiai: BT960 Amsterdamas–Vilnius (nukreiptas į Rygą), dar du nukreipti į Kauną – RE3312 Madeira–Vilnius ir X98002 Tenerifė–Vilnius“, – teigiama oro uosto komentare.
Vilniaus oro uosto duomenimis, iš viso buvo paveikta 470 keleivių.
Į Kauno oro uostą nukreiptų skrydžių keleiviai į Vilnių buvo pervežti autobusais, o iš Rygos oro uosto vėliau orlaiviu buvo parskraidinti į Vilniaus oro uostą.
ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą. Dėl to I. Ruginienė jau praėjusią savaitę dukart šaukė NSK posėdžius.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
