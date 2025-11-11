 
Kalendorius
Lapkričio 11 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
9
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Naktį – neramumai Vilniaus oro uoste: dėl kontrabandinio baliono buvo sutrikusi veikla

Papildyta 08.16 val.
2025-11-11 07:34 / šaltinis: ELTA
2025-11-11 07:34

Pirmadienį prieš vidurnaktį dėl pastebėto meteorologinio oro baliono laikinai buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla, skelbia LRT radijas.

Vilniaus oro uostas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Pirmadienį prieš vidurnaktį dėl pastebėto meteorologinio oro baliono laikinai buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla, skelbia LRT radijas.

REKLAMA
9

Pasak jo, Vilniuje leistis turėjęs iš Madeiros grįžęs lėktuvas buvo nukreiptas į Kauno oro uostą.

Vilniaus oro uostas: iš viso paveikta 470 keleivių

Vilniaus oro uostas antradienio rytą patvirtino, kad naktį iš pirmadienio į antradienį buvo paveikti trys atvykstantys skrydžiai, o nepatogumų dėl sutrikusios oro uosto veiklos patyrė 470 keleivių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, skrydis iš Amsterdamo buvo nukreiptas į Rygos oro uostą, o iš Madeiros ir Tenerifės – į Kauną.

REKLAMA
REKLAMA

„Šiąnakt skirtingais laikais buvo įvesti laikini oro eismo ribojimai tik atvykstantiems skrydžiams į Vilniaus oro uostą. Paveikti trys atvykstantys skrydžiai: BT960 Amsterdamas–Vilnius (nukreiptas į Rygą), dar du nukreipti į Kauną – RE3312 Madeira–Vilnius ir X98002 Tenerifė–Vilnius“, – teigiama oro uosto komentare.

REKLAMA

Vilniaus oro uosto duomenimis, iš viso buvo paveikta 470 keleivių. 

Į Kauno oro uostą nukreiptų skrydžių keleiviai į Vilnių buvo pervežti autobusais, o iš Rygos oro uosto vėliau orlaiviu buvo parskraidinti į Vilniaus oro uostą.

ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą. Dėl to I. Ruginienė jau praėjusią savaitę dukart šaukė NSK posėdžius.

REKLAMA
REKLAMA

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. 

Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.

indeliai.lt

REKLAMA
Patyčios
Patyčios
2025-11-11 08:09
Didybės nauseda, Dabar pirks 44 tankelius už 2 MILIJARDUS. 1 tankelio kaina- 40 MILIJONŲ. Tai Kauno stadiono kaina!!! KAS TAI ??? PARAMAI JAUNOMS ŠEIMOMS Būstui PINIGŲ kelių Eurų NĖRA, BET GELEŽIUKAMS UŽ 2 MILIJARDUS YRA? Eilė paramai 6 metai !!! KAS tai?? Kokios varganos Žmonių Pensijos, 30% Europos lygio. Ar Jie blogiau dirbo už vokietį ar švedą??? Pensijas gali sutvarkyti per DIENĄ!!! Kaip ir nulėkt į Ukrainą. Sodroje pinigų yra, 3 MIlijardai. Kas užbūrė nausėdą, kad ištisai varo karo psichozę?
Dabar įvarys Mums 6%, 15 Milijardu nori iš Mūsų atimti.
Pensijos eurais :
Prancūzija – 2012
Ispanija – 1829
Estija- 820
Lietuva – 650
Infoclaud. lt
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (9)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų