Gyvybės pareikalavusi avarija Vilniuje – policija kreipėsi į žmones su skubiu prašymu

2025-11-24 15:52 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdyboje atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

Š. m. lapkričio 21 d. apie 21 val. min. Vilniuje, reguliuojamojoje Geležinio Vilko ir Mokslininkų gatvių sankryžoje, susidūrė greitosios medicinos pagalbos tarnybos automobilis „VW Crafter" su automobiliu „Audi A3".  Nuo eismo įvykio metų patirtų sužalojimų žuvo žmogus.

0

Š. m. lapkričio 21 d. apie 21 val. min. Vilniuje, reguliuojamojoje Geležinio Vilko ir Mokslininkų gatvių sankryžoje, susidūrė greitosios medicinos pagalbos tarnybos automobilis „VW Crafter“ su automobiliu „Audi A3“.  Nuo eismo įvykio metų patirtų sužalojimų žuvo žmogus.

Įvykį mačiusių liudytojų bei asmenų, kurie pravažiuodami užfiksavo eismo įvykio aplinkybes  vaizdo registratoriais, prašytume išsaugoti vaizdo įrašus ir kuo skubiau susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 3-ojo skyriaus vyriausiąja tyrėja Ivona Sobolevskiene, tel. Nr.  +370 700 56123, el. p. [email protected] arba paskambinti  skubios pagalbos tarnybų tel. 112.

