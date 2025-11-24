Gyvybės pareikalavusi avarija Vilniuje – policija kreipėsi į žmones su skubiu prašymu

Š. m. lapkričio 21 d. apie 21 val. 2 min. Vilniuje, reguliuojamojoje Geležinio Vilko ir Mokslininkų gatvių sankryžoje, susidūrė greitosios medicinos pagalbos tarnybos automobilis „VW Crafter“ su automobiliu „Audi A3“. Nuo eismo įvykio metų patirtų sužalojimų žuvo žmogus.
Įvykį mačiusių liudytojų bei asmenų, kurie pravažiuodami užfiksavo eismo įvykio aplinkybes vaizdo registratoriais, prašytume išsaugoti vaizdo įrašus ir kuo skubiau susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 3-ojo skyriaus vyriausiąja tyrėja Ivona Sobolevskiene, tel. Nr. +370 700 56123, el. p. [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
