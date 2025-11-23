Nelaimė Vilniuje: automobilis sužalojo per kelią bėgusį vyrą

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 8.45 val. Kalvarijų gatvėje automobilis „Audi A4“, vairuojamas vyro (gim. 1995 m.), kliudė ir sužalojo ne tam skirtoje vietoje į kitą važiuojamosios kelio dalies pusę bėgusį vyrą (gim. 1996 m.).
Nukentėjusiajam buvo suteikta medikų pagalba ligoninėje, šiuo metu jis gydomas ambulatoriškai.
Surinkta medžiaga dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
