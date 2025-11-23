 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Nelaimė Vilniuje: automobilis sužalojo per kelią bėgusį vyrą

2025-11-23 10:24 / šaltinis: ELTA
2025-11-23 10:24

Šeštadienio rytą sostinėje automobilis sužalojo per kelią bėgusį vyrą, pranešė policija.

Policija BNS Foto

Šeštadienio rytą sostinėje automobilis sužalojo per kelią bėgusį vyrą, pranešė policija.

0

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 8.45 val. Kalvarijų gatvėje automobilis „Audi A4“, vairuojamas vyro (gim. 1995 m.), kliudė ir sužalojo ne tam skirtoje vietoje į kitą važiuojamosios kelio dalies pusę bėgusį vyrą (gim. 1996 m.). 

Nukentėjusiajam buvo suteikta medikų pagalba ligoninėje, šiuo metu jis gydomas ambulatoriškai.

Surinkta medžiaga dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

