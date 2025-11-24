Tragiška abituriento žūtis Kauno rajone: paaiškėjo naujos detalės

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, šių metų gegužės 30 dieną Kauno rajone, Garliavos seniūnijoje, Rokų plente kilo eismo įvykis, kurio metu vaikinas, gim. 2006 m., prie nereguliuojamos sankryžos vairuodamas motociklą „Yamaha“, laiku jo nesustabdė, kliudė priekyje važiavusį motociklą, dėl to krito į priešpriešinę eismo juostą ir buvo kliudytas atvažiuojančio sunkvežimio.
Eismo įvykį sukėlęs motociklininkas, dėl avarijos metu patirtų sužalojimų, žuvo. Eismo įvykio metu oro ir matomumo sąlygos buvo geros, kelio danga sausa.
Tyrimo metu buvo apžiūrėta įvykio vieta, gautos specialistų išvados, gauta ir išanalizuota informacija, peržiūrėti įvykio vietoje esančių vaizdo kamerų įrašai, apklausta daugiau nei 10 liudytojų, surinkti kiti reikšmingi duomenys.
Įvertinus visus tyrimo metu surinktus duomenis bei išnaudojus visas galimybes, prokuroras konstatavo, kad asmuo, vairuodamas motociklą, nesilaikė saugaus atstumo, jog neatsitrenktų į priekyje važiuojančias transporto priemones, jeigu jos stotų kelyje kilus grėsmei.
Tyrimo duomenimis, abiturientas nesulėtino savo transporto priemonės, atsitrenkė į kitą motociklą ir griuvo į priešpriešinio eismo juostą. Vairuotojo organizme etilo alkoholio nebuvo rasta, o gautas teismo medicininis vertinimas neleidžia teigti, kad vairuotojas eismo įvykio metu buvo apsvaigęs.
Atlikto tyrimo metu nustatyta, kad eismo įvykis kilo dėl asmens neatsargaus vairavimo, saugios distancijos nesilaikymo, tai lėmė jo paties žūtį. Kitų asmenų kaltės nenustatyta. Prokuroro nutarimu ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas, nustačius, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo, numatyto Baudžiamojo kodekso 281 str. 5 d., požymių.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Antrojo skyriaus prokuroras, tyrimą atliko Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai.
Prokuroro nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą gali būti skundžiamas aukštesniajam prokurorui.
