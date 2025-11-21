 
Kalendorius
Lapkričio 22 d., šeštadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
19
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Avarija sostinėje: po susidūrimo apvirtus greitajai – tragiškos naujienos iš ligoninės

2025-11-21 22:01 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-21 22:01

Penktadienio vakarą sostinėje pranešta apie avariją – apvirto greitosios medicinos pagalbos automobilis. Kiek vėliau pranešta, kad su greitosios medicinos pagalbos automobiliu vežtas ligonis neišgyveno.

Apvirto GMP automobilis (nuotr. Broniaus Jablonsko)
9

Penktadienio vakarą sostinėje pranešta apie avariją – apvirto greitosios medicinos pagalbos automobilis. Kiek vėliau pranešta, kad su greitosios medicinos pagalbos automobiliu vežtas ligonis neišgyveno.

REKLAMA
19

Lapkričio 21 d. apie 21 val. 6 min. Vilniuje, Mokslininkų g., susidūrė „Audi“ ir GMP automobiliai. Eismo įvykio metu dėl patirtų traumų ligoninėje mirė GMP automobiliu vežamas ligonis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pranešama, kad šiek tiek po 21 val. Geležinio Vilko g., sankryžoje su Mokslininkų g, įvyko avarija – apvirto GMP automobilis.

REKLAMA
REKLAMA

Pirminiais duomenimis, nukentėjo medikė ir pacientas.

Apvirto GMP automobilis
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Apvirto GMP automobilis

Įvykio aplinkybės tiriamos – galimai GMP automobilis su švyturėliais važiavo degant raudonam signalui ir susidūrus su automobiliu „Audi“ apvirto.

„Audi“ automobilyje važiavę žmonės, pirminiais duomenimis, nenukentėjo.

 

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Eilinė pilietė
Eilinė pilietė
2025-11-22 07:13
Tamsoje aiškiai matomos greitosios pagalbos automobilio mirksinčios šviesos, taip pat gali būti įjungtas garso signalas. Todėl visi vairuotojai visada privalo duoti kelią greitosios pagalbos automobiliams!
Atsakyti
Skaityk
Skaityk
2025-11-22 08:29
Ne pas ypatingą personą skubėjo , o su pacientu GMP automobilyje , kuriam galbūt reikėjo skubios pagalbos.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (19)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų