Avarija sostinėje: po susidūrimo apvirtus greitajai – tragiškos naujienos iš ligoninės

Lapkričio 21 d. apie 21 val. 6 min. Vilniuje, Mokslininkų g., susidūrė „Audi“ ir GMP automobiliai. Eismo įvykio metu dėl patirtų traumų ligoninėje mirė GMP automobiliu vežamas ligonis.
Pranešama, kad šiek tiek po 21 val. Geležinio Vilko g., sankryžoje su Mokslininkų g, įvyko avarija – apvirto GMP automobilis.
Pirminiais duomenimis, nukentėjo medikė ir pacientas.
Įvykio aplinkybės tiriamos – galimai GMP automobilis su švyturėliais važiavo degant raudonam signalui ir susidūrus su automobiliu „Audi“ apvirto.
„Audi“ automobilyje važiavę žmonės, pirminiais duomenimis, nenukentėjo.
